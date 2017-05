Les comptes de Renens boostés par l’électricité

La Municipalité de Renens avait établi un budget relativement pessimiste pour l’année 2016. C’est ce qu’on peut déduire en consultant les comptes de la même année, dont l’excédent de charges se limite à 868 000 francs (contre 4,3 millions escomptés), pour un total de charges s’élevant à 107,8 millions. La Commune a bénéficié d’un coup de main exceptionnel.

D’abord, les frais facturés par des institutions comme la police, les TL, les pompiers ou la step ont été moins élevés qu’anticipés. Ensuite, les investissements (18,7 millions) ont été financés grâce à une marge d’autofinancement plus élevée que la moyenne, soit un peu plus de 8 millions. Cela grâce à 2,2 millions de dividendes touchés par la commune. «Le Service intercommunal de l’électricité n’est plus une société de services publique, explique le syndic Jean-François Clément. Fiscalisée, elle peut verser davantage de dividendes.» Les quatre communes actionnaires ont touché 30 francs par action. Mais c’est un coup unique, qui corrige les dividendes artificiellement bas du passé.

Reste que la nouvelle réjouit la Municipalité, qui compte poursuivre ses investissements soutenus, «rythmés par sa capacité financière». (24 heures)