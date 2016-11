Les élus préoccupés par la réforme de la grille salariale des fonctionnaires

Plus de deux heures. Les élus lausannois ont, mardi soir, longuement débattu des échelles salariales des employés de la ville. Pourtant, c'est en juin dernier qu'ils avaient scellé la chose, en acceptant massivement le préavis sur la réforme Equitas.

Mais à moins de deux mois de la mise en œuvre de ce système visant à offrir «cohésion, transparence et équité», selon les termes de la municipale en charge du dossier, Florence Germond, le torchon brûle entre syndicats et autorités lausannoises.

La semaine dernière, 2000 des 5500 travailleurs concernés par cette refonte de leur classification salariale sont descendus dans la rue pour protester. Les élus ont pris le relais dans le plénum. Au centre des préoccupations, les employés dont les salaires se trouvent «bloqués» en raison de la réforme. Environ 21 % des fonctionnaires lausannois sont touchés.

Tout le monde l'admet, certains seront pénalisés par ce nouveau système, qui se veut plus orienté sur l'égalité entre les fonctions et moins sur l'ancienneté. Il a tendance à booster les débuts de carrière, en y intégrant de plus fortes progressions qu'auparavant. C'est pour ceux qui vivent cette «bascule», ceux qui sont en milieu de carrière, que la situation est la plus délicate. Et c'est eux en priorité que la majorité de gauche souhaite protéger.

En encourageant notamment les autorités à poursuivre les négociations et à trouver des solutions pour les personnes les plus touchées par la réforme.

Développement suit. (24 heures)