Les fusées mettent les pompiers à cran

Qui dit 1er Août dit feux d’artifice. Pour ceux qui ne transforment pas leur jardin en plate-forme de lancement, de nombreuses communes organisent un spectacle géré par des professionnels. D’autres ont pris l’habitude de mettre à disposition une zone de tir surveillée, où le public peut apporter ses propres fusées et feux de Bengale. Cette année, la Ville de Renens a décidé de rompre avec la tradition en supprimant cet espace pour des raisons de sécurité.

«Depuis quelques années, et surtout l’an dernier, les gens se sont mis à utiliser des feux d’artifice de plus en plus puissants, explique le major Thierry Charrey, commandant du Service de défense incendie et secours (SDIS) de Malley, Prilly-Renens. Nous ne savons pas d’où ils viennent, mais probablement pas de Suisse. Ce n’était plus gérable pour la Commune, d’autant que ce n’est en principe pas aux sapeurs-pompiers d’assurer la sécurité d’un tel site.»

Municipale chargée de l’organisation de la fête populaire à Renens, Myriam Romano-Malagrifa relève aussi certaines dérives qui ont amené la Ville à tirer la prise: «Cette zone de tir était utilisée par de nombreuses personnes, et nous avons même souvent vu des enfants venir seuls avec leurs fusées.»

Dominique Perrin, inspecteur cantonal adjoint de la défense incendie à l’ECA (Etablissement cantonal d’assurance), relève que chaque commune évalue elle-même le risque lié à ces espaces: «Ce sont elles qui porteraient la responsabilité en cas d’accident.» L’organisme, qui coordonne les services incendie du canton, n’a toutefois émis aucune recommandation et n’a pas connaissance d’autres communes qui auraient pris la même décision que Renens.

Le problème n’en préoccupe pas moins au-delà de l’Ouest lausannois. «Chaque année nous observons des conduites à risque», relève le capitaine Sébastien Cornuz, chef de site à Pully pour le SDIS Ouest-Lavaux. Comme tous les 1er Août dans la ville du bord du lac, des rampes de lancement de fusées seront à disposition du public près des rives. Mais cela nécessitera l’encadrement d’une vingtaine de pompiers. «Nous devons faire la police, et cela devient très problématique», détaille Sébastien Cornuz.

A Lausanne, des rampes de lancement de fusées seront à disposition sur la place du Vieux-Port, à Ouchy. Leur utilisation sera toutefois de la responsabilité du public, qui sera encadré par la police. «Chaque année nous dénonçons des comportements inadéquats, avec parfois des poursuites pénales à la clé, relève Raphaël Pomey, porte-parole de la police de Lausanne. Mais nous comptons sur le bon sens de la population pour que la fête soit belle.»

Environ 280 accidents

Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), la Suva et le Centre d’information pour la prévention des incendies, les feux d’artifice sont la cause de quelque 280 accidents en Suisse chaque année. Une moitié d’entre eux se produisent lors de la fête nationale et, dans 85% des cas, ce sont des hommes qui en sont les victimes. Les trois organismes rappellent quelques principes pour ne pas se blesser. Ils recommandent notamment de se renseigner à l’achat et de lire le mode d’emploi de tout feu d’artifice, de les tenir hors de portée des enfants, de garder du matériel d’extinction à portée de main ou encore de ne jamais rallumer des engins qui ont eu des ratés.

(24 heures)