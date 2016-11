Les négociations entre Muni et syndicat se poursuivent à Lausanne

Plus de deux heures: les élus lausannois ont, mardi soir, longuement débattu des échelles salariales des employés de la Ville. Pourtant, c’est en juin dernier qu’ils avaient scellé la chose, en acceptant massivement le préavis sur la réforme Equitas.

Mais, à moins de deux mois de la mise en œuvre de ce système visant à offrir «cohésion, transparence et équité», selon les termes de la municipale en charge du dossier, Florence Germond, le torchon brûle entre syndicats et autorités lausannoises.

La semaine dernière, 2000 des 5500 travailleurs concernés par cette refonte de leur classification salariale sont descendus dans la rue pour protester. Les élus ont pris le relais dans le plénum. Au centre des préoccupations, les employés dont les salaires se trouvent «bloqués» en raison de la réforme. Environ 21% des fonctionnaires lausannois sont touchés, affirme Florence Germond.

Tout le monde l’admet, certains seront pénalisés par ce nouveau système, qui se veut plus orienté sur l’égalité entre les fonctions et moins sur l’ancienneté. «Nous savions que cette réforme allait être accompagnée de crispations», dit le syndic, Grégoire Junod.

Equitas a tendance à booster les débuts de carrière, en y intégrant de plus fortes progressions qu’auparavant. C’est pour ceux qui sont en milieu de parcours professionnel et qui vivent cette «bascule» que la situation est la plus délicate. «Nous passons d’un modèle ancien, où il y avait des progressions relativement modestes en début de carrière et plus importantes sur la fin de carrière, à un modèle où ça va être l’inverse», a résumé le syndic.

Poursuivre les négociations

C’est en priorité les employés touchés par cette bascule que la majorité de gauche souhaite protéger. En enjoignant notamment les autorités à poursuivre les négociations et à trouver des solutions pour les personnes lésées par la réforme.

Ce qui travaille aussi les élus d’Ensemble à Gauche, c’est l’idée que la Municipalité, sous couvert d’équité renforcée, soit en réalité en train de mettre en place une mesure d’économie faite sur la masse salariale des fonctionnaires lausannois. «Je pense que dans quelques années, nous découvrirons que ce projet aura permis, sur l’enveloppe salariale globale, des économies substantielles sur le dos des employés», a déclaré Hadrien Buclin (SolidaritéS), auteur d’une interpellation sur le sujet.

«Je pense que dans quelques années nous découvrirons que ce projet aura permis sur l’enveloppe salariale globale, des économies substantielles sur le dos des employés»

«Nous injectons 9 millions dans la masse salariale. Nous garantissons l’entier des salaires à la Ville de Lausanne. La Municipalité n’a pas l’intention de faire des économies sur la masse salariale», a rétorqué le syndic, avant d’ajouter que les chiffres de 30 à 40 millions d’économie sur cette masse avancés par l’extrême gauche sont «fantaisistes». «La réalité, c’est que nous saurons le coût de la réforme Equitas dans trois ou quatre ans, une fois qu’on aura amorti l’ensemble des processus de recours et apporté quelques correctifs.» Les fonctionnaires auront en effet la possibilité de formuler des recours individuels ces prochains mois.

Le nouveau système entrera pour sa part en force au mois de janvier. La Municipalité a réitéré sa volonté de maintenir cet agenda, malgré des appels à le retarder. Hier, les négociations intenses se poursuivaient entre le Syndicat des services publics lausannois et les autorités. «Nous verrons si nous arrivons à un accord qui permette de garantir quelques progressions salariales à des salariés qui, en effet, aujourd’hui se retrouvent bloqués», espère Grégoire Junod. (24 heures)