Les nuits lausannoises sont «festives mais apaisées», selon la Municipalité

Voilà deux ans que la vente d’alcool à l’emporter (sauf le vin) est interdite à Lausanne de 20 h à 6 h du matin, dans l’espoir de prévenir les abus chez les jeunes et de pacifier les nuits de la capitale vaudoise. Quels constats peut-on tirer de cette révision controversée de la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB)?

Ses effets ne peuvent pas encore être mesurés mais elle «participe à la pacification de la vie nocturne», affirme la Municipalité en réponse à une interpellation signée par les élus PLR Mathieu Maillard et Xavier de Haller.

Des études sont en cours pour évaluer précisément l’impact de l’ensemble des mesures de régulation de la vie nocturne prises depuis 2012. Les autorités relèvent d’ores et déjà une «amélioration» de plusieurs indicateurs dans les domaines de la sécurité et de la santé. Le bilan à ce stade est ainsi qualifié de «positif», statistiques à l’appui. «L’ensemble des mesures adoptées au fil des ans permet à Lausanne d’afficher un réel dynamisme avec des soirées et des nuits festives mais désormais apaisées. Les violences sur les personnes, liées pour partie à un contexte de suralcoolisation et de vie nocturne, sont en baisse constante depuis 2011 avec une diminution plus marquée entre 2012 et 2015.»

Plus de policiers, formations pour les agents de sécurité et la présence des correspondants de nuit

La Ville relève que «l’engagement de policiers supplémentaires, la mise en place de concepts de sécurité pour les établissements de nuit imposant des agents de sécurité au bénéfice d’une formation et la fouille obligatoire sans restitution des objets dangereux, ainsi que la présence des correspondants de nuit, portent leurs fruits.»

Concernant l’interdiction de la vente d’alcool dans les magasins après 20 h, les dénonciations restent «marginales» mais les cas ne seraient «pas isolés».

Les jeunes se biturent toujours dans les parcs, et avec un minimum d’organisation, les mineurs ont facilement accès à la boisson malgré la révision de la LADB. La Municipalité ne se voile pas la face. «C’est pourquoi les correspondants de nuit mettent un accent sur la prévention dans les parcs, principalement avant et après 20 h.» (24 heures)