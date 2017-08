Les ordinateurs prêts à faire de l'ombre à Bach ou Beethoven?

Les grands compositeurs comme Bach ou Beethoven peuvent se faire du souci. Un concurrent de taille répondant au doux nom de Deep Artificial Composer (DAC) vient de débarquer dans le domaine de la composition musicale, risquant bientôt de leur faire de l'ombre.

Son nom vous aura sûrement mis la puce à l'oreille. Il s'agit en fait d'un algorithme informatique développé par des scientifiques de l'EPFL qui est capable de générer des mélodies d'un style musical choisi. Une nouvelle prouesse dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Que l'on se rassure toutefois, ce compositeur artificiel ne remplacera pas tout de suite les compositeurs traditionnels faits de chairs et d'os. Le DAC se propose avant tout de leur servir d'outil d'aide à la création. «Le DAC est capable de produire des mélodies complètes et inédites, dotées d'un début et d'une fin, et avec des caractéristiques particulières du genre musical choisi», explique un des scientifiques du projet, Florian Colombo.

(24 heures)