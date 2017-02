«Les parents ont à peine acheté un jeu que l'enfant est déjà passé à autre chose»

Garage à poussettes de rigueur, ce week-end au Casino de Montbenon. La salle des fêtes se transforme en temple (gratuit) du jeu. Les familles pourront profiter d’un atelier de construction géant de planchettes en bois Kapla, de cours de magie, de contes, de soirées jeux de société, d’une chasse au trésor dans le parc… Organisée par la Ville de Lausanne, la manifestation met à l’honneur les ludothèques, structures dévolues à l’emprunt de jouets et de matériel pour enfants.

Pinocchio, qui propose 2000 articles à la location sur la place de la Palud, est la plus grande des trois ludothèques lausannoises. C’est aussi la seule qui ne fonctionne pas uniquement grâce à des bénévoles. Sa responsable, Marlyse Cretton, occupe un poste à 50% financé par des subventions (lire ci-dessous). Elle revient sur les bienfaits de ces structures parfois méconnues.

Les ludothèques trouvent-elles encore leur public?

Bien sûr, en tout cas c’est notre cas. Depuis que nous avons déménagé du Valentin à la Palud, nous avons gagné en visibilité et la demande a augmenté. Le bouche à oreille marche très fort. L’autre jour, nous avons reçu une quarantaine de familles et loué plus de 100 jeux. Par contre, nous sommes à la recherche de bénévoles, comme la plupart des ludothèques, d’ailleurs.

La profession de ludothécaire n’est pas reconnue. Avez-vous suivi une formation?

Je me bats pour faire reconnaître ce métier. Dans le canton de Vaud, il n’existe pas de formation; j’ai suivi la mienne à la Haute Ecole de travail social de Genève. La Fédération des ludothèques suisses dispense aussi des cours sur quelques week-ends. Il faut relever qu’en France, il existe une formation complète qui dure toute une année et que, à Genève, les ludothécaires sont employés par la Ville, au même titre que les bibliothécaires.

Pourquoi appelez-vous de vos vœux une professionnalisation?

Cela permettrait de réduire le tournus de bénévoles et donc d’assurer un meilleur suivi des familles. Je constate que la demande de conseils augmente. Les parents veulent être orientés. Il faut pouvoir proposer un jeu adapté à chaque enfant, selon son âge et ses particularités. Que conseiller pour un enfant diagnostiqué autiste, par exemple? Beaucoup de personnes nous sont envoyées par les instituteurs et les logopédistes. Ils savent que cela peut aider un enfant en difficulté à rattraper son retard. Nous avons des jeux qui font travailler l’équilibre; d’autres qui sont bénéfiques en cas de dyslexie ou de dysorthographie. En mai, nous organiserons d’ailleurs un atelier de dessin pour apprivoiser l’orthographe. La ludothèque est un lieu privilégié d’échange et d’information. Les parents se confient parfois sur leurs difficultés. Nous les orientons pour qu’ils trouvent l’aide dont ils ont besoin.

Quel est le profil de votre clientèle?

Il y a beaucoup de nationalités et de cultures différentes. Ce n’est pas vraiment une question de moyens financiers. Ceux qui empruntent des jouets apprécient la notion de durabilité et le fait que l’enfant apprenne à partager. Il doit rendre son jeu après quelques semaines, et cela ce n’est pas toujours évident. Les familles rapportent aussi que les jeux coûtent une fortune et qu’elles n’ont plus de place dans les chambres. Il y a un autre phénomène: parfois, un jeu est à peine acheté que l’enfant est déjà passé à autre chose et le met de côté. Pourquoi acquérir quelque chose de volumineux qui finira rapidement à la cave? Ou un jouet dont on ne sait pas s’il va vraiment plaire? «Autant mettre mon argent dans l’éducation», me disait récemment une maman.

Quels sont les bienfaits du jeu en famille?

Lorsque le père et la mère travaillent, les moments pour se retrouver sont rares. Le jeu permet de se découvrir, se confronter sur un autre mode que «range ta chambre» ou «brosse-toi les dents». Certains enfants peuvent jouer avec presque rien, dans la nature, pendant des heures. D’autres ont besoin d’un support – les Playmobil par exemple – pour inventer une histoire. Jouer développe la réflexion, la stratégie. Cela ouvre vraiment des horizons, je le constate tous les jours. Pour moi, le jeu aide à grandir. C’est un apprentissage de la vie. Sans les risques.

(24 heures)

«Lausanne joue» Salle des fêtes du Casino de Montbenon. Samedi 18 février de 14 h à 22 h. Dimanche 19 février de 10 h à 17 h. Entrée libre. Petite restauration sur place.