Les riverains de l’A9 vont scruter la mue des ponts

Opposés en masse aux travaux d’élargissement des tunnels de Belmont, les riverains de l’autoroute A9 sont plus tendres à propos de l’assainissement des ponts de la Paudèze (notre édition de vendredi), qui débutera fin mars. Si les deux secteurs concernés sont mitoyens, la nature des interventions diffère largement. L’Office fédéral des routes (OFROU) prévoit ainsi d’entretenir les ponts de 2017 à 2019, à chaque fois entre le mois de mars et le mois d’octobre. Une intervention conséquente mais bien éloignée des sept années de chantier, jour et nuit, envisagé pour les tunnels.

«Sur le principe, nous n’y sommes pas hostiles puisque l’OFROU nous a bien expliqué qu’il s’agissait de travaux d’entretien. Pour autant, nous allons mettre en place un monitoring sérieux pour surveiller ce qui est fait, annonce Carlos Nunez, président de l’Association de riverains, fortement opposés à l’élargissement des tunnels. Il ne faudrait pas qu’il s’agisse d’une intervention préparatoire avant la suivante.» Les travaux des tunnels ne sont pas prévus avant 2025 et ont suscité près de 300 oppositions.

L’OFROU se veut rassurant

Sur ce point, l’OFROU se veut rassurant. «La proximité géographique peut créer la confusion, mais les deux chantiers n’ont vraiment rien à voir», indique le porte-parole Olivier Floc’hic.

Pour Carlos Nunez, ce premier chantier permettra tout de même d’envisager l’impact d’une telle intervention à proximité des logements et de voir comment les entreprises s’appliquent à limiter les nuisances. «Une partie des travaux, à savoir l’hydrodémolition des bordures, sera bruyante, prévient Olivier Floc’hic. Malgré tout, cette étape sera limitée dans le temps et nous prendrons le maximum de précautions.»

«Il ne faudrait pas qu’il s’agisse d’une intervention préparatoire avant celle des tunnels»

Également opposé à l’élargissement des tunnels, le syndic de Belmont, Gustave Muheim, accueille ce volet des travaux avec le sourire. «Nous sommes intervenus comme des lanceurs d’alertes auprès de l’OFROU il y a quatre ou cinq ans pour signaler que des petits blocs de béton se détachaient du pont. Des réparations urgentes ont été faites mais il faut désormais curer l’entier des structures, et nous applaudissons cette intervention», appuie-t-il. La Municipalité est d’ailleurs en contact depuis plusieurs mois avec l’OFROU pour discuter des modalités du chantier. (24 heures)