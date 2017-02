Les trains devraient circuler normalement entre Lausanne et Lutry dès lundi

Dimanche 19 février, vers 22 h 30. Cent mètres cubes de boue glissent au-dessous des voies CFF, au bout du chemin de Chandieu, à Lausanne. Cinq jours plus tard, la voie située du côté du lac est toujours fermée au trafic. Les traînes grandes lignes prennent du retard et les pendulaires des trains régionaux doivent s’engouffrer dans des bus entre Lausanne et Lutry.

«Les travaux continuent ce week-end. Notre objectif est de revenir à la situation normale dès lundi matin. Il sera possible de faire passer tous les trains en respectant les horaires»

Jusqu’à quand? «Notre objectif est de revenir à la situation normale dès lundi matin», assure Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Au grand soulagement des passagers car lundi sera le jour de la rentrée scolaire après la semaine de relâches vaudoises. A la suite des tests de vibration et de déformation qui se dérouleront dimanche soir, la voie du côté nord, limitée à 20 km/h ces derniers jours, retrouvera son usage habituel alors que, du côté sud, la vitesse sera dans un premier temps bridée à 50 km/h. «De quoi faire passer tous les trains en respectant les horaires», souligne Jean-Philippe Schmidt.

Catastrophe frôlée?

Le trafic retrouvera son allure habituelle, mais des questions demeurent. Les CFF et leurs passagers ont-ils frôlé la catastrophe? «La voie côté lac n’a pas bougé», assure Olivier Saugy, responsable de la remise en état. Les ouvriers se sont battus contre un terrain mouvant. «Mardi, tout le talus s’est effondré», raconte Olivier Saugy. Des machines tout terrain, des pelles-araignées, s’affairent à évacuer la boue, qui doit être remplacée par des blocs de ballast.

Les autres interrogations concernent les causes de ce glissement de terrain et le risque qu’une telle situation se reproduise ailleurs. Les experts ont découvert deux poches d’eau qui ont causé l’accident, mais l’origine de ce liquide reste encore mal expliquée. Les premières réflexions mettent en cause le remblai de huit mètres de haut formant un talus dont la pente atteint 40 degrés. En 1861, les constructeurs l’ont aménagé afin d’y poser les rails de la ligne du Simplon.

Le matériau utilisé pour bâtir ce remblai semble se trouver à l’origine des difficultés qui se présentent 156 ans plus tard. Il s’agissait de déchets de molasse, la roche utilisée pour la construction de la cathédrale de Lausanne entre le XIIe et le XIIIe siècle. «Ce matériau s’est désagrégé pour former un sable limoneux gorgé d’eau», relève Olivier Saugy. Et la pente du talus est trop forte pour que ce terrain meuble reste en place. Le secteur est sous surveillance, à l’aide de sondages et de vols de drones. Les parois antibruit sont-elles en cause? Il n’y a pas de réponse pour l’instant.

Les CFF commencent également à établir la facture de ce glissement de terrain: entre 300 000 et 400 000 fr. pour les travaux d’urgence, et de 150 000 fr. à 200 000 fr. pour les bus. D’autres frais devraient s’ajouter. En comparaison, le glissement de terrain de Paudex, en mai 2015, dont les causes étaient différentes, avait coûté près de 1 million de francs

Pour retrouver la vidéo filmée en direct de la conférence:



(24 heures)