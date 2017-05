Les vieux coucous feront la parade avec les bateaux

Il y aura du beau linge ce dimanche sur la place d’Armes de Cully. Mais aussi des carrosseries et des fuselages! Pour sa 2e édition, la brocante Cully Broc’, qui commence déjà le samedi, ajoute Cully Motors à son week-end. L’idée: inviter les amateurs et bichonneurs de vieux véhicules, de 1900 à 1930, à venir les montrer – et se montrer, car les tenues devront correspondre. Une quinzaine d’entre eux a répondu à l’appel.

«On a choisi le début du siècle pour que ça colle aux bateaux Belle Epoque», explique Hubert Detrey, coorganisateur avec Jeff Martin. En effet, c’est ce même dimanche que la Parade Navale de la CGN fera voguer ses navires. Et comme la petite brocante de village prenait, du coup, des grands airs, ses organisateurs ont voulu voir plus grand encore. Ainsi, six avions historiques, datant de 1934 à 1951, voleront au-dessus des bateaux à leur invitation. Un septième, l’Avionnette d’Henri Mignet, avion à construire soi-même conçu en France dans les années 1920, sera exposé sur la place. «Personne n’ose plus vraiment voler dans cet engin, qui a un moteur de machine à coudre…» avoue Loric Cevey, membre de l’Association pour le maintien du patrimoine aéronautique (AMPA) et pilote. Le modèle n’a plus senti l’air dans sa toile depuis un accident à Yverdon en 2000…

Le Moth Major est le doyen des six autres avions, qui voleront en deux escadrilles, l’une de biplans, l’autre de monoplans. Arrivé à la Blécherette en 1952, où il servait à remorquer les planeurs, le bijou anglais a été immatriculé pour la première fois à Bâle en 1934. A ses côtés, les amateurs verront deux Bücker Jungmann, un Morane-Saulnier 317, un Chipmunk 22 et un Cessna 140. Le village sera piéton pour l’occasion. Cécile Collet

(24 heures)