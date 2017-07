Malley s’anime avec un pavillon d’exposition

Malley a beau attendre la construction d’immeubles de plusieurs étages et le développement d’un quartier tout neuf, la friche ne dort pas pour autant.

Au pied du viaduc du Galicien, à côté de la buvette éponyme, des ouvriers sont à pied d’œuvre sur le chantier d’une curieuse structure. En réalité, ce sont des étudiants en architecture de l’EPFL qui, une fois n’est pas coutume, se frottent à la pratique. Depuis la semaine passée, ils réalisent de leurs mains une construction dont ils ont conçu les plans.

Après quelques jours de travail, la charpente dessine déjà la silhouette d’un bâtiment aux lignes contemporaines. L’objectif est d’inaugurer, le 4 août prochain, un pavillon temporaire qui sera le cœur du programme culturel Replay, renouvelé chaque été depuis 2015 par le SDOL (Stratégie et développement de l’Ouest lausannois), les communes de Renens, de Prilly et de Lausanne, ainsi que le Canton et les CFF.

L’édition 2017 a été présentée mercredi et propose plusieurs événements jusqu’à mi-octobre pour sensibiliser et informer la population sur le développement urbain et architectural futur de la friche de Malley.

Au programme, il y aura notamment des tables rondes publiques autour de thèmes tels que le potentiel économique du quartier. Du 8 au 10 septembre, on annonce également la tenue des Journées des alternatives urbaines, un événement festif visant à encourager les démarches participatives pour faire vivre le quartier.

Le pavillon lui-même abritera un bar ainsi que des espaces de rencontre, de projections et d’exposition. Dès le 5 août, on y trouvera des panneaux décrivant les projets qui transformeront Malley, et dès le 7 septembre on pourra y découvrir les créations originales de six dessinateurs romands en partenariat avec le Festival BD-Fil. Ils donneront leur vision de la ville à travers une expo intitulée «Rêveries urbaines».

Baptisée House 2, la structure en construction est elle-même un projet pédagogique. Imaginée par des étudiants de 1re année d’architecture, elle a déjà été montée sous une autre forme à Zurich, avant d’être repensée et reconstruite à Malley pour correspondre aux besoins du programme Replay du SDOL. «C’est une démarche qui n’est pas très courante, commente Jorge Christie, responsable du projet à l’EPFL. Travailler sur un élément comme celui-là, à petite échelle, permet aux étudiants d’aborder tous les aspects allant de la réflexion à la construction.»

