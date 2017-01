«Moche» ou «réussie», la place de la Sallaz?

Le 18 juin dernier, sous un soleil de plomb, la place de la Sallaz était inaugurée en grande pompe à l’issue d’un chantier interminable. Délesté des voitures, le vaste espace reprend doucement vie, stimulé par l’ouverture estivale de la Migros et de la Coop. Les commerçants du cru, que des années de travaux ont laissés exsangues, reprennent des couleurs et organisent vendredi soir un Petit Nouvel-An festif.

Très attendue, la résurrection de la Sallaz est aussi critiquée. «Les habitants et les commerçants ont-ils vraiment mérité une nouvelle déception collective?» demandait, mi-décembre, l’ex-conseiller communal Johan Pain (La Gauche) à la Municipalité lausannoise. Et de rapporter «l’effroi» suscité par la «laideur» des abribus géants et de l’édicule central. Bref, un «loupé architectural, très éloigné de ce que l’on avait présenté en son temps à la population».

Des piétons entre les bus

Sur place, les avis sont tranchés. «C’est moche! juge Anne-Chantal Terraz, une habitante du quartier. Il n’y a que du béton. Pas de végétation, pas d’ombre… L’été, quand ça tape, c’est l’horreur, surtout pour les personnes âgées.» Point d’indulgence, chez elle aussi, pour les nouveaux abribus et leur couleur jugée trop sombre. «C’est d’une laideur… Avant, aux heures de pointe, c’était l’enfer à cause du trafic. Aujourd’hui, c’est tristounet.» Sur un mur, un graffiti éloquent: «L’urbanisme, c’est la guerre».

«Cinq ans de travaux pour accoucher de ça…» soupire Michel Zighetti, qui réside non loin. Il salue la présence de nombreux bancs et les efforts d’animation des commerçants, mais la cohabitation entre bus et piétons le laisse songeur. «Dans la pratique, c’est un compromis compliqué. Comme on n’entend pas les bus arriver, il faut faire très attention. Je me fais souvent klaxonner.»

Quelques mètres plus loin, une employée de la pharmacie regrette, elle aussi, que la zone ne soit pas purement piétonne. «Ce n’est pas une place. C’est un terminal de bus. Impossible de s’asseoir sur un banc et de laisser les enfants jouer.» Qu’en disent ses clients? «On entend de tout. Certains apprécient, d’autres trouvent le résultat hideux. Les jeunes, en général, sont plus positifs.» Une chose est certaine: la fin des travaux a «totalement reboosté les affaires».

«Il faut laisser du temps»

Si la réalisation du bureau d’architecture lausannois 2b ne suscite pas un enthousiasme débordant, certains usagers jugent l’ensemble réussi. «Mon mari trouve que les abribus ressemblent à des bunkers, réagit une passante. Moi, je trouve la place jolie. Je suis surtout très satisfaite des commerces à disposition.»

L’artisan chocolatier Nicolas Nessi tient boutique ici depuis trente ans. La Sallaz – dont le destin a basculé en 2008 avec l’arrivée du métro –, il l’a vue dans tous ses états. Aujourd’hui, c’est l’optimisme qui prime. «Les gens ont pris possession du mobilier urbain, très apprécié, et ceux qui vivent dans les nouveaux immeubles sont contents. Je suis persuadé que ce lieu va être une réussite et que ce quartier va devenir très sympa. Il est quand même plus agréable de vivre et de faire du commerce ici aujourd’hui qu’il y a dix ans. Il faut laisser du temps. J’y crois!» (24 heures)