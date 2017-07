«Nous n'allons pas entrer en phase d’austérité»

La socialiste Florence Germond est la municipale la mieux élue de la Ville de Lausanne. A la tête des Finances, de la Mobilité et des Déchets, elle doit mener des politiques fondamentales mais souvent impopulaires. Pour cette deuxième législature à l’Exécutif, elle semble se sentir toujours plus à l’aise dans son rôle.

Voilà six ans que vous êtes la grande argentière de Lausanne. Comment vous sentez-vous à ce poste?

C’est une tâche passionnante. Prioriser les projets, c’est se donner les moyens d’atteindre les objectifs les plus importants. Ce n’est pas tous les jours facile. Il faut savoir dire non. Mais cette fonction exigeante me correspond car je suis plutôt quelqu’un de rigoureux. Je suis très attentive au fait que nous ne devons pas entamer le capital des générations à venir. Mon but, c’est de continuer à assurer les prestations à la population. Mais lorsqu’on gère un paquebot à 2 milliards, de nombreux facteurs externes et le travail collectif ont aussi une forte influence.

Municipale des Finances et meilleure élue du collège en 2016… C’est un peu un coup de maître! Ça vous a fait quoi?

J’ai été extrêmement touchée par mon score. C’est une marque de reconnaissance… Après, il est sûr qu’il faut faire son travail au quotidien en pensant à ce qui est le plus juste et dans l’intérêt général. Et ne pas être orientée sur des intérêts particuliers. Je ne souhaite pas réfléchir en termes électoraux mais je fais évidemment de la politique et j’inscris les choses dans un calendrier et une ligne de conduite. Vous admettiez une certaine timidité au début de votre mandat de municipale. On vous sent désormais plus à l’aise…

Je suis arrivée très jeune dans ma fonction, à 35 ans. J’ai dû apprendre mon métier. Mais oui, je suis plutôt une personne réservée. En cela, je me sens très protestante et vaudoise. Mais dans le même temps, j’aime vraiment les gens, discuter avec eux. J’apprécie ce contact.

Vous êtes montée au front, notamment en collaborant avec vos homologues de l’Union des villes suisses, pour combattre la RIE III. Un échelon dans lequel vous aimez travailler?

Oui, vraiment. J’ai fait mes études à Berne, et appris à parler le suisse allemand. De plus, les enjeux nationaux m’intéressent fortement. Avec mon collègue Daniel Leupi, de Zurich, nous avons fondé la conférence des directeurs des Finances des villes. Symboliquement, ce que nous avons fait, c’est très fort. Nous sommes parvenus à faire entendre la voix des villes du pays. Nous n’avions jamais pu être reçus par Ueli Maurer avant le vote. Depuis, il nous a reçus déjà trois fois.

Vous allez lancer votre 2e plan structurel d’amélioration financière. On entre dans une cure d’austérité?

Non, je ne crois pas. Nous allons pouvoir travailler sans toucher à des prestations essentielles. Je pense que nous allons présenter quelque chose d’absorbable par notre gros paquebot. Et en parallèle, la Municipalité va poursuivre ses efforts en faveur de la petite enfance, de la sécurité, du sport. Je suis fière de notre ville et de tout ce qu’elle offre à la population. Et ça va continuer. Vous serez aussi celle qui devra mettre en œuvre la fermeture du Grand-Pont à la circulation automobile et la construction de la rampe Vigie-Gonin, dans le cadre du tram. Comment allez-vous vous y prendre?

Nous allons tout faire pour que cela se passe bien! Mais dire qu’il n’y aura aucun désagrément, ce n’est pas vrai. Cela dit, on voit que les travaux du pont Chauderon se passent bien. Nous aurons un très grand travail d’information à effectuer. Je pense que les gens sont compréhensifs lorsqu’il s’agit d’apporter de la plus-value.

Olivier Français voulait construire des tunnels pour améliorer la circulation à Lausanne. Y a-t-il encore de la place pour une phase créative dans les grands projets de mobilité?

Ses projets ont été vivifiants et nécessaires pour l’agglomération. Je serai active dans leur phase de réalisation et cela me convient bien: j’aime avoir les mains dans le cambouis. En parallèle, j’ai envie de travailler sur des projets certes plus petits, mais qui touchent aussi les gens. Les zones de rencontre, la modération de trafic dans les quartiers… Si nous voulons une meilleure qualité de vie et des enfants qui jouent dans les rues, il faudra apprendre à se déplacer de façon plus légère. Alors les 15 petits kilos d’un vélo sont plus adaptés que deux tonnes de ferraille. Je crois aussi beaucoup à l’auto-partage.

Vous êtes décidément à la tête de domaines au fort potentiel conflictuel…

Je m’occupe aussi des places de jeux! Et ça me plaît beaucoup. L’air de rien, elles amènent bien plus qu’un simple espace pour les enfants. Ce sont des lieux de création de lien social qui font beaucoup de bien dans un quartier. (24 heures)