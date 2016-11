Odeur de gaz dans un bâtiment de l'Université de Lausanne

Les occupants d'un laboratoire de recherche de l'Université de Lausanne (UNIL) ont signalé une odeur de gaz dans le bâtiment Géopolis, ce jeudi matin peu avant 10h. Rapidement sur place, les pompiers n'ont identifié aucune fuite ni pollution. «A aucun moment les occupants du bâtiment et la population ont été en danger», précise la police cantonale dans un communiqué.

«Les pompiers ont pu constater la sécurisation des lieux et le confinement du cylindre contenant 10 litres de fluor comprimé (ONU 1045) à 28 bars, détaille le communiqué. Le fournisseur du produit s’est déplacé à Lausanne avec des moyens de transport adaptés.» Manipulé par les pompiers équipés de tenues de protection, le cylindre en question a ensuite été placé dans un sarcophage sécurisé et pris en charge par une entreprise spécialisée en vue de son traitement et de son recyclage. «Pendant toute l’intervention, un spécialiste de l’environnement (DGE) était sur place afin de procéder à des contrôles», souligne la police cantonale.

Cette intervention a nécessité l’intervention de quatre patrouilles de la Gendarmerie vaudoise, de deux patrouilles de la Police municipale de Lausanne, de cinq véhicules du Service de protection et sauvetage de Lausanne (SPSL) avec 14 pompiers professionnels et de plusieurs véhicules de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

(24 heures)