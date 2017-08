Parking plus confortable, mais payant

Entre le chef-lieu et le Gros-de-Vaud, Cheseaux-sur-Lausanne doit composer avec un important trafic de transit et accueillir les voitures des usagers du LEB. Le point avec le syndic Louis Savary, alors que la Commune vient de mettre à l’enquête le goudronnage d’un espace pour 100 places de parc, qu’elle a complètement réaménagé son centre il y a deux ans et qu’elle travaille sur l’augmentation de la capacité de deux giratoires.

Est-il exact que la partie en terre battue du parking du Grand Pré va devenir payante?

Oui, car nous avons le projet de la goudronner et de l’équiper d’un éclairage. Le revêtement actuel doit être refait une à deux fois par an. Il sera donc moins coûteux pour la Commune et plus confortable pour les usagers de disposer d’un revêtement en dur. Mais nous trouvons normal que ces derniers participent aux frais.

Quels seront les tarifs?

Les deux premières heures seront gratuites pour encourager les automobilistes à venir faire leurs achats chez les commerçants du bourg. Le tarif sera ensuite de 1 fr. par heure, avec un forfait journalier à 5 fr.

Deux ans après sa réalisation, quel bilan tirez-vous de la nouvelle configuration du centre du village, avec sa limitation de vitesse à 20 km/h?

Le bilan est globalement positif. Le nombre de véhicules traversant quotidiennement le village a diminué de 2000 unités (ndlr: de 8500 à 6500) et 85% d’entre eux respectent la limitation. Mais nous devons poursuivre la sensibilisation pour ceux qui roulent encore trop vite, ainsi que pour ceux qui n’ont pas encore intégré le fonctionnement de la zone: les piétons sont prioritaires et le parcage est autorisé uniquement dans les places délimitées.

Dernière question: où en sont les études de réaménagement des deux giratoires au sud du contournement pour augmenter leur capacité?

Elles avancent, mais à allure modérée, car il y a de nombreux intervenants (ndlr: communes de Lausanne et de Cheseaux, Canton et Schéma directeur du Nord lausannois). Lancée en 2012, la première étude exploratoire, qui devait lister les possibilités, est terminée. Nous débutons donc actuellement l’étude préliminaire, qui doit déterminer la faisabilité de la solution retenue et établir une première estimation des coûts.