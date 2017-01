Plaidoyer pour des places de jeu près des magasins

Lors de sa dernière séance de 2016, le Conseil communal de Lausanne a rompu une lance en faveur de l’accroissement du nombre de places de jeu tout au centre de la ville. Le plénum devait traiter de deux postulats écologistes, l’un demandant des espaces nouveaux au centre (Valéry Beaud), l’autre des cafés assortis d’espaces-jeu, comme cela se fait à Berlin (Sophie Michaud Gigon).

La capitale n’est pas avare de tels endroits, mais elle en manque dans sa partie la plus urbaine, dans l’hyper-centre. Pour Valéry Beaud, il s’agit d’offrir aux familles qui habitent les quartiers commerçants un endroit de plein air pour leurs enfants: «Pourquoi ne pas en créer une à la place Pépinet?» s’enthousiasme-t-il.

Sophie Michaud Gigon plaide, quant à elle, pour des cafés mieux équipés à l’adresse des enfants. Elle verrait bien que dans le cahier des charges des restaurants en lien avec la Ville figure à l’avenir un «espace enfants». L’idée est bien accueillie à gauche comme à droite. La PLR Florence Bettschart-Narbel y voit la possibilité de créer des lieux attrayants «et pas seulement pour les familles». C’est aussi un plus au centre-ville pour les clients des commerces.

Inquiétudes quant à l'usage «parallèle»

Le PLR n’est cependant pas unanime. A l’instar d’Alix Olivier Briod, certains y voient des dépenses en plus alors que ce genre d’aménagements n’arrête pas de se développer à Lausanne: «Il y en a une nouvelle à la place du Tunnel et à Beaulieu-Jomini!» Le Parti libéral conservateur s’inquiète pour sa part de ces espaces qui n’accueillent pas que des enfants. Pierre Oberson décrit les saletés que l’on peut y trouver et témoigne être voisin d’une place où il y a de l’activité la nuit.

Malgré ces réticences, le Conseil a accepté à une très large majorité de renvoyer les deux postulats à la Municipalité. En son nom, Florence Germond a fait valoir que l’aménagement de ces espaces publics avait aussi pour but de faire reculer l’insécurité en ville, comme cela a été imaginé au parc de la Brouette, à Chauderon, où le deal semble céder la place aux jeux des enfants. Enfin, la municipale a souligné le réel «enjeu» qu’il y avait à créer davantage de place de ce type, y compris dans l’hyper-centre. (24 heures)