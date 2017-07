Plus de 1000 kilomètres à la force des mollets et du soleil

Le Sun Trip Tour, parti le 8 juillet de Clermont-Ferrand, ralliera Lyon vendredi pour promouvoir la mobilité douce. Les 42 cyclistes et leurs vélos électriques alimentés en énergie solaire ont bouclé lundi la quatrième étape du rallye à la place de la Riponne. Il fallait relier Val-d’Isère à Lausanne, soit 220 kilomètres avec le franchissement des cols du Petit et du Grand-Saint-Bernard.

Une vingtaine de locaux se sont joints aux participants à Lutry pour les derniers kilomètres de l’étape vers Lausanne. Florian Bailly, directeur du rallye, tient en effet à promouvoir la mobilité douce auprès de la population: «Faire connaître les technologies solaires et rassembler amateurs et sportifs aguerris est l’esprit du Sun Trip. L’assistance électrique est une aide précieuse pour ceux qui n’oseraient pas se lancer. Pour les sportifs, elle permet de repousser les limites.»

Les organisateurs du rallye ont choisi de s’arrêter à Lausanne pour sa dimension internationale, sa proximité avec les Alpes et sa volonté de développer le vélo électrique. «La Suisse a la réputation de soutenir des projets solaires comme Solar Impulse. Le rallye a de plus obtenu le soutien de Pro Velo et des Services industriels de Lausanne», ajoute Florian Bailly.

Jean-Yves Schneeberger, ébéniste à Yverdon, était très ému à son arrivée à la Riponne, accueilli par sa famille. «C’est beaucoup d’émotions. Une mobilité propre est possible. J’ai moi-même construit mon vélo couché en collaborant pour la technologie solaire avec Joël Sunier, qui a lui-même travaillé sur le projet Solar Impulse.» (24 heures)