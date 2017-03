Plus jamais seul à suer au sport

Il ne sera bientôt plus possible d’esquiver sa séance de fitness hebdomadaire en prétextant que ses compagnons d’efforts avaient mieux à faire ce jour-là. Car Smatch, start-up qui lance officiellement son application sur les plates-formes de téléchargement légales aujourd’hui, permettra justement aux sportifs esseulés de se trouver un partenaire d’entraînement, grâce à un programme qui utilise la géolocalisation de ses utilisateurs.

Rien n’est laissé au hasard: pour éviter qu’un néophyte en course à pied ne se retrouve avec un athlète s’entraînant pour son quinzième marathon, la plate-forme, qui référence plus de dix sports, demande aux utilisateurs de rentrer quelques informations avant utilisation: leur niveau sportif, entre autres préférences de recherche et de localisation…

Imaginée par Kévin Gaspar et Alexandre Brantus, deux étudiants issus de la Faculté des HEC à l’Université de Lausanne (UNIL), l’application a été développée par Gaspard Chevassus, diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). C’est d’ailleurs sur le campus de Dorigny que Smatch a vu le jour. «Lors du cours de système d’information en deuxième année des HEC, Alexandre et Kévin ont séparément élaboré un premier projet dans la lignée de ce que nous proposons aujourd’hui», explique André Meylan, chargé de communication de Smatch. Une fois en master, les deux amis se sont mis en quête d’une personne formée à l’EPFL pour coder leur application et concrétiser leur projet. «La pratique d’activités physiques est en plein boom en Suisse, argumente André Meylan. On estime actuellement qu’un Suisse sur dix a un abonnement dans un fitness. Nous avons voulu nous glisser dans ce marché, tout en y rajoutant du lien social en mettant les gens en relation.»

Financements à trouver

Première application du genre en Suisse, le projet semble prometteur. Reste le nerf de la guerre, trouver les financements nécessaires pour pouvoir développer la plate-forme de manière harmonieuse et continue. «Pour l’instant, nos fonds privés permettent d’assurer le lancement de notre start-up ainsi qu’un service simple, mais de qualité», confient les fondateurs. «Dans l’idéal, nous souhaiterions continuer de nous développer, en répertoriant, notamment, les différents fitness et terrains de sport de la région. Aussi, pourquoi ne pas permettre aux utilisateurs d’attribuer des notes de fiabilité aux autres personnes croisées?» détaillent-ils. Les poseurs de lapins ou les sportifs peu assidus sont avertis… Dans un premier temps, Smatch cible la capitale vaudoise mais la start-up espère rapidement s’étendre dans d’autres villes romandes. «Lausanne et ses nombreux habitants connectés seront nos expérimentateurs, explique André Meylan. Nous tirerons ensuite un bilan des expériences positives et négatives de chacun pour nous améliorer, dans l’objectif de toucher d’autres centres urbains par la suite, comme Genève.»

En attendant les premières réactions des utilisateurs, Smatch travaille d’arrache-pied pour pallier les soucis inhérents à ce genre d’application. «Les problèmes de connexion, la sécurisation des profils… Tout est déjà pris en compte pour pouvoir réagir de manière efficace en temps voulu», conclut le porte-parole André Meylan. (24 heures)