Pourquoi Lausanne compte peu d’emplois

La petite phrase lâchée par le municipal Pierre-Antoine Hildbrand au détour d’une interview a laissé de nombreux lecteurs songeurs. Lausanne compte-t-elle vraiment si peu de places de travail que cela? En comparaison nationale, c’est incontestable. Zoug, Berne, Zurich, Bâle, Lucerne et Genève ont, en regard de leur population résidente, toutes davantage de places de travail que Lausanne.

Mais il serait faux de penser que la situation est le résultat d’une dégradation. Il ne faut pas voir ici le constat d’un échec ou l’analyse d’une crise qui frapperait la capitale vaudoise. Elle n’a simplement jamais été en tête de ce classement et ne le sera très probablement jamais.

C’est principalement une affaire d’histoire économique. A Bâle, la pharma et la chimie ont boosté l’économie et durablement marqué la région. Genève compte depuis longtemps sur les organisations internationales et les banques, et Berne bénéficie de son statut de siège de l’Administration fédérale.

«Lausanne a misé sur le tourisme médical, scolaire et de loisirs, résume Pierre-Antoine Hildbrand. Nous avons en revanche un manque d’activités avec nombre d’emplois importants. Sans compter que l’université n’est pas entièrement sur le territoire de la commune.»

Le libéral-radical en charge de l’économie lausannoise rappelle tout de même que Philip Morris, le CIO et la BCV génèrent des milliers d’emplois. Le CHUV et l’Administration cantonale complètent le tableau. Pas assez toutefois pour faire mieux que huitième sur les dix plus grandes villes de Suisse,

La faute aussi au type d’entreprises qu’héberge la ville et qui donne lieu à une économie fortement tertiarisée. Elle représente 77% des emplois (le secondaire 20% et le primaire 3%). Son territoire largement construit est un autre facteur clé. A l’inverse de l’Ouest lausannois par exemple, Lausanne n’a pas de sites en friche, puisqu’elle ne s’est jamais réellement industrialisée. La ville ne compte pas non plus de grandes portions de territoire qui pourraient attirer une nouvelle entreprise désireuse de bâtir son siège ou de s’étendre.

«Les surfaces qui vont se créer dans le cadre du projet de la Rasude sont importantes»

Tout ne va pas mal pour autant. Il existe tout de même quelques petites poches de développement où l’attractivité pourrait prendre. «Les surfaces qui vont se créer dans le cadre du projet de la Rasude sont importantes, souligne Pierre-Antoine Hildbrand. Des développements sont également prévus aux Croisettes avec le Biopôle ainsi qu’à proximité du stade de la Tuilière.»

L’économiste et conseiller national socialiste lausannois Samuel Bendahan est optimiste. «C’est peut-être difficile d’être attractifs à très court terme. Mais si un acteur souhaite s’installer et a un peu de temps, il est possible de lui faire une place.» Il rappelle aussi que le pôle créé par les sièges de fédérations sportives peut encore gonfler. «Lausanne ne sera peut-être pas intéressante pour des acteurs s’installant purement pour des raisons fiscales mais il y a d’autres atouts. C’est un lieu de dynamisme, d’essaim, pour des entreprises à la taille peut-être plus modeste mais au fort potentiel. Et il ne faut pas oublier qu’être dans une ville a son importance pour les entreprises, notamment pour les contacts. Les développements actuels pour la mobilité en ville auront un impact positif sur ça aussi.» (24 heures)