Premières études accordées pour le centre de l'écoquartier des Plaines-du-Loup

Le Conseil communal de Lausanne s’est penché hier soir sur l’écoquartier des Plaines-du-Loup, au cœur du vaste projet Métamorphose qui va transfigurer la ville dès les années 2020. Les élus ont accepté plusieurs crédits d’étude pour un total de 8,3 millions, destinés à financer des concours d’architecture pour des infrastructures publiques.

Un complexe scolaire primaire avec dix-huit classes et une double salle de gym, entre autres, viendront compléter l’écoquartier. Une maison de quartier et un parc de 17 000 m2, soit la grandeur du parc de l’Elysée, sont également prévus. A gauche comme à droite, des constats ont été posés selon lesquels cet espace de verdure n’était plus assez grand compte tenu des changements apportés au projet au cours de ces dernières années.

Le nombre d’habitants et d’emplois prévus a en effet fortement augmenté au gré des ajustements du projet. «Nous avons appelé de nos vœux la création d’un deuxième espace public. Il devra se réaliser dans une étape ultérieure», a notamment précisé le Vert Valéry Beaud.

Dans le parc

Le PLR Jean-Daniel Henchoz a proposé en vain que la maison de quartier soit construite en dehors du périmètre du parc. «Nous pouvons faire confiance aux professionnels, qui sauront trouver la solution. Cette maison de quartier est prévue dans le parc depuis les premiers documents de planification», a objecté Valéry Beaud. Municipal chargé du dossier, David Payot a fait valoir que cette solution aurait une incidence financière, ce qui n’est pas souhaitable dans le contexte d’un projet où les coûts doivent être «optimisés».

Une démarche participative pour les habitants et futurs habitants faisait également partie du paquet de crédits. Les 500 000 francs réclamés à cet effet par la Municipalité ont cependant suscité un vent de contestation en provenance du PLR, qui n’a pas changé les conclusions. La gauche a estimé que l’étape des aménagements extérieurs était précisément appropriée à la consultation des usagers.

2200 habitants et 1100 emplois attendus

Les aménagements de l’écoquartier seront situés au cœur du périmètre des Plaines-du-Loup, à la hauteur des actuels terrains de football, appelés à disparaître pour être remplacés plus au nord, à proximité du futur stade de la Tuilière. Ils figurent dans le premier plan partiel d’affectation (PPA1). Cette partie de Métamorphose comprend, outre le complexe scolaire, le parc et la maison de quartier, 1000 logements.

Quelque 2200 habitants et 1100 emplois sont attendus sur cette parcelle de 94'000 m2 . Le quartier répondra aux exigences écologiques de la société à 2000 watts. Commerces et restaurants devraient s’y installer. Pour le plein air, corridors de verdures, espaces pour enfants, lieux de rencontre et plantages collectifs figurent au programme. Un parking de 700 places assorti de 30 places en autopartage est également prévu. Le premier coup de pioche pourrait intervenir l’an prochain. (24 heures)