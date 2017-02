Quand la police dégaine ses armes de séduction

«Alors? Qui signe?» Il est passé 20 heures à l’Hôtel de police de Lausanne mercredi. Droit dans ses rangers, le regard perçant et le crin ras, l’adjudant Bigler attend une réponse. Si possible rapide, forte, claire et surtout positive. C’est que le responsable du centre de formation mouille la combinaison depuis plus de deux heures. Sa mission? Vendre «sa police» à une vingtaine de jeunes qui embrasseraient bien la même profession que lui. Les mains se lèvent. Toutes les mains. L’adjudant est satisfait. La saison du recrutement commence bien. Encore trois séances identiques à celle-ci jusqu’au mois d’avril, pour un total d’environ 200 candidatures, et il tiendra sa relève. Les places seront toutefois chères cette année encore à Lausanne: «on vise les vingt aspirants.»

Vous aussi, faites le test:



Passez l'épreuve de français pour les candidats à la formation de policier (extraits)

«La meilleure du monde»

Toutes les polices, municipales comme cantonale, recrutent en ce début d’année. Pour l’adjudant Bigler, celle de Lausanne est «la meilleure du monde pour vous si elle coïncide avec vos attentes et votre envie de travailler dans un milieu urbain.» Il sait de quoi il parle: il y a passé les 35 dernières années de sa vie. Alors ce soir, il a mis les formes pour recevoir. Et pour séduire. Les jeunes qui ont fait le déplacement trouvent une clef USB en forme de voiture de police à leur place, en guise de bienvenue. Ils ont droit au clip de promotion de la police de Lausanne, à celui de l’école de Savatan, à une démonstration à leurs pieds du labrador renifleur de drogue Whisk...

Et au témoignage d’un membre de police secours. Celui-là arbore tatouages et barbe de hipster. Il fait son petit effet. Il raconte son quotidien «pur et dur», comme la fois où il n’a pas pu sauver une femme qui venait de se faire poignarder en pleine rue, malgré son massage cardiaque. «Vous n’auriez pas une autre histoire, disons avec une fin plus heureuse?» lui glisse l’adjudant. Le jeune policier embraye sur celle de cette grand-maman que lui et sa section ont sauvée in extremis, alors qu’elle gisait dans sa cuisine depuis plusieurs jours. C’est ce qu’il appelle du «social pertinent». Des filles prennent des notes.

«Ce soir, cela ne compte pas pour le recrutement à proprement parlé, mais la première sensation est toujours importante.» En fin policier qu’il est, l’adjudant observe les réactions lorsqu’il pousse les jeunes dans les cordes. «On n’est pas des assistants sociaux! On ne fait pas non plus les courses-poursuites sur l’autoroute ou traverser la rue aux enfants. Si vous avez peur du sang, peur de la mort ou peur des chiens, ce métier n’est pas pour vous.» Le message a le mérite d’être clair. Mais alors, c’est quoi le bon profil pour devenir policier? «On veut des gens bien dans leur tête, courageux, qui ont de l’empathie, qui aiment aider les gens, qui savent absorber le stress. Les Rambo ne nous intéressent pas. Enfin, pas seulement des Rambo. Ce qu’on recherche, c’est un esprit sain dans un corps sain.»

Mercredi soir, tout le monde s’est reconnu dans le profil dressé par l’adjudant Bigler. (24 heures)