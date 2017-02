Saveur aigre-douce à Cheseaux-sur-Lausanne

D’habitude, lorsqu’on demande aux habitants d’un village vaudois s’il y fait bon vivre, les réponses sont quasi unanimement positives. Pas à Cheseaux-sur-Lausanne. Idéalement situé aux portes de l’agglomération lausannoise, le village bénéficie pourtant de nombreux avantages: environnement campagnard, une desserte par six lignes de transport public, dont le LEB, et la présence de nombreux commerces. Dans un rayon de quelques dizaines de mètres, les habitants disposent de deux boucheries, deux boulangeries et plusieurs cafés et restaurants. Le problème réside dans la contrepartie à payer : forte augmentation démographique entraînant la dissolution de l’identité villageoise, hausse des loyers et, surtout, trafic automobile de transit étouffant. «Le village de mon enfance n’existe plus. Nous faisons partie de la banlieue lausannoise», soupire ainsi une Gremaude pure souche.

Pour tenter de modérer ce trafic de transit, tout en recréant une place de village, la Commune a pourtant tenté en 2015 un pari audacieux: réaménager son centre en une zone de rencontre, avec vitesse de circulation limitée à 20 km/h. «Une réussite, s’enthousiasme Isabelle Diserens. Ce projet a ramené de la quiétude. J’ai même l’impression que les gens se saluent à nouveau depuis qu’il existe.»

Derrière son comptoir, le boucher «Codu» – René Bonzon de son vrai nom – assiste au difficile apprentissage de la cohabitation entre automobilistes et piétons. «J’ai le radar didactique sous les yeux. Malheureusement, on voit souvent s’afficher des chiffres au-dessus de 35 km/h. Le jour où ils mettront un vrai radar, ça va faire des dégâts.» Lui aussi a vu le village de son enfance se transformer radicalement en voyant sa population multipliée par sept en cinquante ans. «Mais il y a encore beaucoup d’anciens. Il m’est impossible d’aller acheter un litre de lait en moins de quinze minutes!»

Juste en face de la boucherie, de l’autre côté de la route, Véronique Sciboz se rend justement à la Coop avec ses deux jeunes enfants. «Moi, je ne pourrais jamais quitter ce village. Pour la vie courante, on peut tout faire à pied. On a les champs et la forêt à deux minutes et le LEB pour descendre à Lausanne ou aller se promener au bord du lac.»

Assise sur un banc à quelques dizaines de mètres de là, Joana Bianco attend justement le train vert et blanc. «J’habite dans un village de la région et ne viens à Cheseaux que pour y prendre le LEB. Même s’il est souvent en retard ces temps, c’est un vrai plus. Je pourrais venir habiter ici rien qu’à cause de cette gare.»

Un autre adolescent, croisé à proximité, apporte un regard différent: «J’ai apprécié de grandir ici, mais maintenant j’ai l’impression de ne plus y avoir ma place. Il y a plein de choses pour les familles et les personnes âgées, mais rien pour nous. Même au skatepark, ils ont mis des horaires stricts et des caméras de surveillance.»

«Cheseaux est, comme beaucoup de communes entre 3000 et 6000 habitants, dans une phase de transition où l’on se perd un peu, constate un habitant désirant rester anonyme. La nouvelle place centrale est un bon exemple: c’est bien de l’avoir créée, mais il faudrait songer à l’animer. Au lieu de ça, on réfléchit à la création d’un quartier supplémentaire au nord du village…»

Le mot de la fin revient à Françoise Reber, croisée sur la place de jeu en contrebas de la gare avec ses petits-enfants. «Avec tout sur place, Cheseaux est très accueillante pour les familles. Le seul gros problème, c’est le trafic. Nous sommes donc très heureux d’avoir pu acheter une maison il y a bien longtemps, à l’extrémité du village, juste en bordure d’un champ.» (24 heures)