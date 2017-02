Sur le pont Chauderon, on y roule on y roule

Les automobilistes, qui d’ordinaire empruntent le pont Chauderon aux heures de pointes, ont entendu les conseils de la ville de Lausanne lundi matin: ils ont évité l’ouvrage, en grande réfection jusqu’au mois de novembre. C’est qu’on craignait le pire en cette matinée de rentrée des vacances de février, alors que le pont n’est plus accessible que sur une voie dans chaque sens. «Aux premières nouvelles, la circulation a été plutôt fluide et les embouteillages redoutés ne se sont pas formés», note avec satisfaction Patrick Etournaud, le chef du service des routes et de la mobilité.

En plus des voies de circulation qui ont été réduites afin de permettre l’ouverture de la chaussée pour les travaux, ce que les autorités craignaient, c’est l’impact sur le traffic de l’interdiction de tourner à gauche à chaque extrémité du pont, à savoir en direction des avenues d’Echallens et de Morges au nord, et en direction de l’avenue Jules Gonin au sud. Un changement qui touche 3000 véhicules par jour. Pour ce qui est du nord en tout cas, les automobilistes ont contourné la difficulté en s’engageant sur l’avenue de France. «Des agents de sécurité sont présents quelques jours pour rappeler cette interdiction de tourner à gauche aux usagers de la route, à titre préventif», assure Sébastien Jost, porte-parole de la police municipale.

L’entretien général du pont vise à traiter tant la structure que l’intérieur des culées Chauderon et Montbenon. Les travaux visent également la suppression des infiltrations d’eau dans l’ouvrage qui accélèrent la dégradation des matériaux. L’intervention est prévue en deux étapes, la partie supérieure du pont étant à faire en priorité, puis la partie inférieure avec l’assainissement des arches et des culées à plus long terme. Dans un premier temps et depuis le tablier du pont, les équipes renforceront la structure de l’ouvrage et mettront en oeuvre son étanchéité. La hauteur des bordures des trottoirs sera quant à elle augmentée. (24 heures)