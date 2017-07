Trois cinéphiles fédèrent le quartier autour d’un open air

L’Allianz Cinema vient à peine de remballer l’artillerie lourde sur l’esplanade de Montbenon qu’un autre festival en plein air fourbit ses armes, plus discrètes, quelques centaines de mètres plus bas. Dès mercredi, Les Toiles de Milan proposent cinq soirées de cinéma gratuites dans et autour du parc du même nom . La programmation est soignée et plutôt pointue, le tout est mis sur pied par la Maison de quartier Sous-gare, à deux pas (lire ci-contre).

L’offre lausannoise en open air a bourgeonné cet été. En plus du géant de Montbenon, Dix Toiles sous les Etoiles proposent à Mon-Repos «les films qui ébranlèrent le monde» alors que Les Bobines de Valency se concentrent sur la jeunesse. «Nous sommes dans la complémentarité, pas dans la concurrence», avance Blaise Petitpierre, membre du trio à l’origine de l’événement. Car derrière le festival, on trouve l’histoire d’une belle rencontre, même plusieurs. En 2005, Blaise Petitpierre reprend Vidéo sur Cour, une échoppe de location indépendante bien connue des cinéphiles, au chemin du Reposoir. «Je le faisais plus par passion que pour l’argent, explique le jeune homme, biologiste au civil. A cette époque, la vidéo périclitait déjà…»

«On aime le contact»

Patrick Graber, cinéaste, producteur et projectionniste au City-Pully, le rejoint en 2011. «On aimait le contact, l’échange avec les clients», narrent les deux fans de cinéma. Mais en 2015, il faut bien se rendre à l’évidence: la location de vidéo n’est plus rentable, les boutiques ont fermé les unes après les autres. C’est l’heure de mettre la clé sous la porte.

«Ça nous déchirait un peu le cœur d’empaqueter cette collection de films, de devoir la jeter, ou la vendre pour presque rien, raconte Blaise Petitpierre. Alors on a pensé au ciné-club de la Maison de quartier Sous-Gare, pas loin. On savait qu’il était très ouvert, très dynamique…» Entre en scène le troisième larron de l’histoire, Sergio Antrilli, responsable dudit ciné-club: «Ici, on montre des films anciens, des films d’auteur, des films suisses, toutes sortes de choses, explique l’homme, facteur de métier. Le club est axé sur l’échange, la découverte, avec une portée sociale, mais sans prise de tête…»

Ensemble, forts du stock de la défunte échoppe, les trois hommes montent dans la bâtisse de l’avenue Dapples un vidéoclub riche de 3000 titres. Rapidement, c’est le carton: d’une centaine de membres, l’association est passée en deux ans à plus de 300. «Le vidéoclub est ouvert tous les jeudis soir, reprend Sergio Antrilli. Et comme c’est aussi le jour où la Maison accueille les paniers des Jardins d’Ouchy, les gens peuvent prendre des fruits, des légumes, de la charcuterie, et un DVD au milieu!»

Motivé par ce succès et par le «joyeux chaos» de la Maison, le trio se dit qu’il est temps de franchir une étape: «Sortir le club de ses murs et utiliser ce beau parc de Milan». Ils veulent d’abord organiser un festival d’une semaine, mais n’obtiendront finalement les autorisations de la Ville que pour cinq soirs, dont trois pour la diffusion de films dans le parc. Les deux soirs lors desquels la météo sera moins propice, les projections auront lieu dans la Maison de quartier.

«L’idée n’est bien sûr pas de faire une OPA sur le parc, précise Blaise Petitpierre. C’est pour ça qu’on utilisera un grand écran gonflable qui pourra être replié la journée, histoire de laisser le parc à ceux qui veulent jouer au foot ou au ping-pong.» «L’écran a 8 mètres de diagonale et nous avons du matériel de qualité pour le son et l’image», ajoute Patrick Graber.

Mobilisation Sous-Gare

Le financement provient de la Loterie Romande, de la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise, mais aussi des commerçants du quartier. Sur le flyer du festival, la présence aussi bien du magasin de chaussures, du glacier, du bistrot donne l’impression que le best of de Sous-Gare s’est mobilisé. «Ça a été une vraie belle surprise. Ils ont été plus d’une quinzaine à mettre de l’argent. C’est représentatif de l’envie qu’il y a de créer quelque chose ici. Il y a une vraie émulation!»

La programmation va du très poétique film franco-turc Mustang à Where to Invade Next, bobine comico-politique de Michael Moore, en passant par le métrage suisse Aloys. «La cohérence tient dans le fait que ces films avaient tout pour être des succès populaires, mais ne l’ont pas été, explique Patrick Graber. Trois des cinq ne sont pas sortis en Suisse romande…»

Reste à espérer que les habitants suivent, au cœur du creux de l’été. Patrick Graber: «C’est sûr que beaucoup de gens sont en vacances, c’est un pari. Mais pour ceux qui sont là, une septantaine de transats seront disponibles à la location dans le parc, chacun est le bienvenu avec ses couvertures, ses coussins, ou autres…»

(24 heures)