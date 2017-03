Un bus TL s'embrase en pleine course

C'est par la centrale des TL que le chauffeur en a été averti: de la fumée se dégageait du bus qu'il conduisait, jeudi soir vers 23h au départ de la Maladière. Il a aussitôt arrêté le véhicule à l'arrêt Montoie, sur l'avenue de Cour, et a évacué l'unique passager. En vain, il a tenté de stopper le départ de feu. Avec l'aide du service de protection et sauvetage de la Ville, ce sont quatre véhicules de pompiers et neuf sapeurs-pompiers qui sont venus à bout de l'incendie. Le trafic sur l'avenue de Cour a pu reprendre vers minuit.