Un classement et 1200 signatures à Ouchy

Le projet de construction d’un immeuble de vingt appartements au sud de la ville de Lausanne a créé un petit vent de révolte (notre édition du 30 novembre). Ses opposants le jugent disproportionné et annoncent avoir réuni plus de 1200 signatures avec leur pétition. Et, pour couronner le tout, l’Administration cantonale vient de décerner une note classant l’ensemble de bâtiments concerné, dans le secteur de la rue des Fontenailles, qui était par ailleurs déjà répertorié au niveau fédéral.

Bâtiments classés

Réunis au sein de l’association Esprit de Quartier, les opposants au projet ont mené des recherches sur leur voisinage. Les Archives de la Ville ont ainsi révélé que les deux bâtiments promis à la destruction font partie d’un lot construit par le même architecte, Marius Rapin, entre 1926 et 1929. «Nous avons envoyé un dossier à l’Unité Recensement de l’Etat de Vaud et ils ont rapidement classé ces bâtiments, juste avant la fin de l’année», raconte Marie-Odile Cornaz, chargée des relations avec les médias.

De fait, le Canton a donné la note 4 pour chacune des 19 bâtisses construites sous l’égide de cet architecte. Mais, plus important, la note 3 a été attribuée pour l’ensemble formé par ces constructions. On sait qu’une telle note n’est pas de nature à interdire toute destruction patrimoniale, mais le ton est donné.

Interrogé hier, le syndic, Grégoire Junod, ne souhaitait toutefois pas trop s’avancer. «Le dossier arrivera sur la table de la Municipalité prochainement et nous aurons un regard attentif à la question patrimoniale», dit-il. Outre la pétition, qui sera déposée au Conseil communal, le dossier est assorti de près de 200 oppositions.