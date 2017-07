Un gros projet immobilier de retour dix ans plus tard à Lutry

«La Saujalle» aura attendu une décennie. Après une première tentative en 2007, le lieu-dit des hauts de Lutry est à nouveau concerné par la mise à l’enquête d’un vaste projet immobilier. L’idée est de bâtir 64 appartements, répartis en 10 bâtiments, sur une parcelle de 44'000 m2 entre le chemin de Crêt Ministre et la route des Monts-de-Lavaux. Le dossier prévoit aussi la construction de 4 parkings souterrains et d’une place de jeu, sous la direction de l’atelier d’architecture M2 basé à Nyon.

Une première mouture, présentée il y a dix ans, avait été abandonnée après être passée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral. Ce dernier avait estimé que le coefficient d’utilisation des sols était trop élevé. A l’époque, le projet qui prévoyait 80 logements, avait donné lieu à de vives contestations. Si la nouvelle version est complètement différente, la Commune indique déjà avoir reçu plusieurs oppositions alors que la mise à l’enquête s’achève ce dimanche.

«Il n’y a pas d’autre zone constructible de cette taille, c’est donc le dernier projet immobilier de cette importance à Lutry», annonce Pierre-Alexandre Schlaeppi, municipal de l’aménagement du territoire. Et de préciser que la parcelle en question, propriété de la Ronichri Trust Foundation, est située dans le périmètre compact du projet d’agglomération Lausanne – Morges.

L’arrivée de quelque 200 nouveaux habitants dans cette zone de la Commune ne sera pas sans conséquence. Sur ce point, les Verts comme les Indépendants et Vert’libéraux indiquent qu’ils seront attentifs à la suite des opérations, notamment sur les questions de transports et de liaisons nord-sud. Si la route de Crêt-Ministre a déjà été élargie pour faire face à l’augmentation de trafic, la Municipalité signale qu’elle sera mise en conformité après les travaux via l’aménagement d’un trottoir.

Finalement, la typologie des logements n’est pas encore connue. «Nous ne pouvons rien imposer, il faudra voir ce que décide le propriétaire, précise Pierre-Alexandre Schlaeppi. Nous ne sommes pas dans un cas où nous maîtrisons le terrain comme aux Brûlées.» Sur ce site, la Commune avait mis son terrain à disposition de la Coopérative du Logement de Lutry pour la construction de 28 appartements. (24 heures)