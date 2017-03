Un guérisseur libertin accusé d’avoir abusé de six patientes

Il dit avoir le secret. Il serait guérisseur, rebouteux, magnétiseur, et bien d’autres titres encore. Il pourrait soigner quasi tous les maux, retrouver un être perdu et même aider à acquérir un bien immobilier. Tout cela sur les adultes, les enfants et les animaux, y compris à distance. Dans son cabinet, Jacques*, 65 ans, n’hésitait pas à étaler les témoignages élogieux de patients. Lui, ce thérapeute reconnu en Suisse et ailleurs, même cité dans un livre à succès sur les guérisseurs de Suisse romande. Voilà pour la face glorieuse.

Menotté aux pieds et aux mains, Jacques a montré un tout autre visage mercredi face aux juges du Tribunal correctionnel de Lausanne. Envolée, l’aura du bienfaiteur. Crâne rasé, barbe blanche, boucle d’oreilles et pull mauve, le thérapeute lausannois se montre laconique, confus, préférant divaguer sur la spiritualité plutôt que sur les faits qu’on lui reproche. Ce Français est accusé d’avoir abusé sexuellement de six patientes. Il est renvoyé pour viol, contrainte sexuelle, contrainte, abus de la détresse et pornographie.

Cette affaire est particulière car seules deux femmes ont déposé plainte contre lui. L’enquête a commencé après qu’une patiente de Jacques a raconté son histoire. La procureure Hélène Rappaz, en charge du dossier, comprend alors que le guérisseur est un habitué des relations sexuelles avec ses patientes. Lors de l’instruction, une seconde femme se décide à déposer plainte. Même si les autres n’ont pas voulu ou osé faire cette démarche, le Ministère public a décidé d’élargir l’accusation à d’autres victimes potentielles dont le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles.

Des femmes fragilisées

Certes, Jacques ne cache pas son goût pour le sexe. Jacques est un libertin, un échangiste, un «amateur de plaisir», confirme sa femme, petit chignon et tenue stricte. Jusque-là rien de répréhensible pénalement. Lors d’une perquisition à son domicile, des images zoophiles ont été retrouvées. Déjà nettement plus douteux. Il évoque de vieilles vidéos pour rigoler avec ses copains lorsqu’il avait 20 ans. Les DVD n’existaient pas à cette période, rappelle la procureure. Mais dans cette affaire, il y a surtout des patientes, des femmes qui se trouvaient généralement dans un état de faiblesse, et qui venaient chercher de l’aide.

La première à avoir déposé plainte est celle pour laquelle Jacques est renvoyé pour viol. C’est aussi visiblement la femme la plus fragile qu’il a séduite. Atteinte psychiatriquement et si perturbée par les faits, elle a refusé mercredi d’être confrontée à celui qui durant six mois en 2015 a entretenu des relations sexuelles avec elle lors de consultations. «Cela ne vous a jamais effleuré l’esprit qu’il était contre-indiqué de chercher les faveurs d’une patiente, en plus malade psychiquement?» questionne le président Pierre Bruttin. «Elle était amoureuse de moi, je sentais qu’elle en avait besoin, répond le guérisseur (…) Ça a été un concours de circonstances.» Jacques concède avoir dérapé, offre 12 500 francs de tort moral, sans plus d’explications sur ses motivations.

«J’étais vulnérable, la cible parfaite. J’avais été victime de violences conjugales. Il était thérapeute, disait vouloir m’aider et j’ai cru qu’il avait le béguin»

Il a fallu un long défilé de femmes en audience, toutes belles et toutes plus jeunes que le prévenu, pour mettre en lumière les situations complexes dans lesquelles elles se sont retrouvées avec leur thérapeute. «J’étais vulnérable, la cible parfaite. J’avais été victime de violences conjugales. Il était thérapeute, disait vouloir m’aider et j’ai cru qu’il avait le béguin. Je n’ai pas pensé au côté pervers. Avec le recul, je sais qu’il a abusé de moi», raconte l’une d’elles. Il y a la honte. Le sentiment d’avoir été si naïve, d’avoir vu en lui un protecteur, explique une autre. Même pour cette patiente qu’il avait juste embrassée à plusieurs reprises. Certaines ont cru à l’amour, à une aventure bénéfique, avant de comprendre.

«Une mauvaise période»

A son procès, Jacques dit regretter, il dit avoir dérapé, et concède que son comportement était «déplacé». Passé ces mots, Jacques se défend en disant qu’unetelle ne l’a pas repoussé, qu’il était peut-être amoureux, «oui, oui, en deux séances», qu’une a initié les relations sexuelles, qu’il est un homme qui sent lorsqu’une personne ne veut pas. Pourquoi alignait-il les conquêtes, y compris parmi ses patientes? «C’était une mauvaise période. Je travaillais beaucoup.» Sa femme, de nature pas jalouse, également libertine, ne lui en veut pas, elle a trouvé cet épisode «malheureux». Elle était parfois au courant et n’a pas vu le mal. Elle met la faute sur la fatigue liée au cumul de patients. «Il a un peu perdu la notion de ce qui se fait ou pas», ajoute-t-elle.

Les faits qui sont reprochés au prévenu s’étalent sur presque cinq ans. Depuis janvier 2016, Jacques est en prison. Selon l’expertise psychiatrique, il ne présente pas de troubles mais le risque de récidive existe s’il devait à nouveau pratiquer. Son procès se poursuit ce jeudi.

* Prénom d’emprunt (24 heures)