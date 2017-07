Un jardin de plantes indigènes en bordure des voies du LEB

Depuis quelques mois, à la hauteur de l’arrêt Vernand-Camarès du LEB, entre Cheseaux et Romanel, les passagers du train et les automobilistes arrêtés aux feux observent de curieux tas de terre délimités par des banderoles jaunes. «Ah, ça fait causer, se marre le pépiniériste Georges Baudat. On m’a demandé si je construisais un zoo, une piste pour les vélos ou un bâtiment que j’aurais oublié de mettre à l’enquête.»

La réalité est plus verdoyante: durant l’automne, les employés de cette entreprise familiale de 25 collaborateurs planteront plusieurs centaines de plantes de toutes tailles sur la surface pour créer un jardin constitué à 100% d’espèces indigènes. «A ma connaissance, une première en Suisse romande», souligne le spécialiste.

Selon ses observations, la demande pour ce type de végétaux est en constante augmentation depuis quelques années. Alors qu’ils ne constituaient qu’un dixième des ventes environ il y a dix ans, ils atteignent désormais presque la moitié. «Les collectivités ne nous demandent par exemple plus que ça», constate Georges Baudat.

Le but de ce jardin – qui présentera plus de 200 espèces dûment étiquetées – sera de mettre les plantes en valeur. «Parce que dans une pépinière, où tout est aligné, c’est plus difficile pour les clients de se faire une idée.» Il sera donc librement accessible au public, tout comme l’est d’ailleurs déjà le Jardin d’Inspiration créé il y a deux ans juste à côté.

Sur une surface de 5000 m2 (presque un terrain de foot) seront plantés vingt massifs présentant toute la diversité des plantes d’ornement d’origine suisse: du grand chêne à la petite fraise des bois en passant par les plantes vivaces qui repoussent et refleurissent chaque année.

Certaines espèces seront proposées sous plusieurs formes: tige, buisson ou «cépées remontées», une présentation très demandée en ce moment, où la plante repose sur plusieurs troncs ébranchés sur leur partie basse. (24 heures)