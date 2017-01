Un lingot d'or dans la galette des rois

Les galettes des Rois de Michel Monnet, alias Pépé Biscuitier, sont garnies de fèves précieuses. Certains gâteaux à la frangipane recèlent un petit lingot d’or gravé.

«Vous avez une chance sur vingt de trouver un lingot»

«Vous avez une chance sur vingt de trouver un lingot», indique Juan Caido. Voilà deux ans que ce vendeur et acheteur de métaux précieux installé à la rue de Bourg veut dorer le blason de la traditionnelle galette de l’Epiphanie. «Je me suis fait éconduire par la grande distribution et les boulangers. Et puis on m’a suggéré d’aller voir Pépé Biscuitier, qui vend ses produits au marché de la rue de Bourg. On s’est tout de suite entendus. Il fournit la marchandise et, de notre côté, nous fournissons les lingots, d’une valeur d’environ 60 francs chacun.»

Au marché ou chez... le vendeur d'or

Comptez 10 francs pour une galette confectionnée par le pâtissier-confiseur valaisan. Comme il ne vient à Lausanne que les jours de marché, les gourmandises sont actuellement en vente dans les agences de la société Valorum, au rez inférieur de la galerie de Bourg (numéro 11 de la rue), mais aussi à Nyon et à Montreux.

«J’avais eu la même idée que mon voisin! sourit Michel Monnet. Pour vivre sur les marchés, il faut sans cesse se démarquer.» A défaut de lingot, ses clients apprécieront sa galette faite à l’ancienne. «J’évite les additifs et je n’utilise pas d’huile de palme», précise le pâtissier.

Un tirage au sort est aussi organisé avec, à la clé, un gâteau gagnant. Les participants doivent envoyer un courriel à lausanne@123goldexpert.ch en indiquant leurs nom, prénom et numéro de téléphone. (24 heures)