Un nouveau directeur pour le Comptoir Suisse

Après deux éditions bouclées sur des chiffres de fréquentation inférieurs aux attentes, le Comptoir Suisse reviendra à ses dates originelles lors de la prochaine édition, en ouvrant ses portes le week-end du Jeûne. L’information a été communiquée simultanément à celle de la nomination de François Raval au poste de directeur de la manifestation. Formé à l’Ecole hôtelière de Lausanne, puis dans le monde de la finance, ce Vaudois travaillait déjà depuis plusieurs années au sein de la manifestation.

Quelles sont les raisons de ce retour aux anciennes dates?

Le démarrage lors du week-end du Jeûne est inscrit dans l’inconscient collectif de façon plus forte que ce que nous avions imaginé. Nous répondrons ainsi au souhait des exposants et de la direction. Dans le même état d’esprit, nous allons réutiliser l’escalier Jomini comme entrée principale.

Votre nomination est donc synonyme de révolution?

Pas du tout. Au contraire même, puisque je fonctionne depuis quatre éditions comme directeur opérationnel sous la responsabilité de René Zürcher. C’est donc une transition dans la continuité, qui lui permettra aussi de mettre pleinement ses compétences au service des projets d’ordre stratégiques dans le groupe.

Quelles sont vos visions pour l’avenir de cette foire?

Le Comptoir Suisse est la vitrine économique, sociale et culturelle du canton. C’est un lieu de rencontre pour tous les Vaudois, dans lequel chacun y trouve son compte. Nous voulons nettement développer le secteur de l’innovation. Dans ce canton qui héberge une véritable pépinière de start-up en tous genres, cette manifestation est le lieu parfait pour permettre au grand public de toucher et d’essayer pour la première fois les nouveaux objets et technologies qui entrent dans nos vies. En outre, nous sommes en train de travailler avec les exposants pour renforcer le lien avec les visiteurs et communiquer davantage sur les «bonnes affaires».

Et quid des animations?

La ferme, l’arène, la grande scène et les caves – que nous devons finir de réinstaller – seront toujours là, sous la forme que les visiteurs ont découverte ces dernières années. Nous allons aussi poursuivre notre travail d’actualisation de la présentation du monde du terroir. Le Comptoir évolue et change depuis sa création. A nous d’imaginer le visage qu’il aura en 2020, après avoir dignement fêté, l’année précédente, son 100e anniversaire. (24 heures)