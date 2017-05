Un nouveau festival pour faire bouger Pully après le For Noise

Le For Noise n’est plus. Son directeur Olivier Meylan avait promis un nouveau festival pour ranimer Pully. Le Pully Sound Sound Festival fera résonner le centre-ville (Maison pulliérane, église et esplanade du Prieuré, Musée d’art) les 23, 24 et 25 juin prochains. «Le mot sound est doublé parce qu’on veut revenir aux sources de la musique, au son lui-même.»

«Ce ne sera pas une succession d’artistes sur une scène, continue Olivier Meylan, mais un flux parfois apaisant, parfois tumultueux d’expériences musicales riches et variées. Nous voulons titiller, intriguer les gens avec un mélange d’activités - le soir mais aussi la journée - que chacun compose selon ses envies.» Il évoque un fort ancrage régional et de nombreuses collaborations, «aussi bien avec des acteurs locaux de la vie sociale et culturelle que des spécialistes de la musique, des designers, des producteurs…»

Il en résulte une programmation panachée: concerts (soirée Voodoo Rhythm Records avec notamment The Monsters et The Jackets, soirée Electronic Delights by Chocolate avec UNER Thyladomid, Masaya…), clubbing, silent disco avec les DJ des soirées LCMA du D! Club, brunch, choréoké (karaoké chorégraphique), installation sonore sur le thème de la culture tzigane, expérience sensorielle autour du vin, bourse aux vinyles, animations pour enfants, projections de films autour du rock, atelier de djing, foodtrucks, escape room- concert sur la vie du violoniste Nicolas Paganini… Certains événements sont gratuits.

Olivier Meylan voit dans ce large spectre d’activités «un antidote pour ne plus être dépendant d’une hypothétique tête d’affiche internationale.» Le festival bénéficie d’une subvention de 20'000 francs de la Commune (8% du budget). Feu le For Noise a versé la même somme sous forme de don.

Prélocations ouvertes le 10 mai sur www.soundsound.ch (24 heures)