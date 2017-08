Une course pour les amoureux à Puidoux

L’amour c’est… courir dans la même direction. Cela pourrait être la devise du Cross des Z’Amoureux, dont la 3e édition se déroulera le vendredi 1er septembre à Puidoux. L’épreuve de course à pied fait un clin d’œil au sobriquet des habitants de Puidoux «les Amoureux»: outre le classement individuel, la course prévoit un classement par couple. «Une fois, un participant a porté son amie qui n’en pouvait plus dans une montée, se souvient Maxime Girod, président du comité d’organisation. On n’en demande pas tant, même pas de courir ensemble…» Près de 150 personnes, dont de nombreux enfants, ont participé aux deux premières éditions, sur le grand parcours (9,3 km dans la forêt, avec 80 m de dénivelé), sur le moyen (5,3 km) ou sur le petit (1,6 km). Une minicourse gratuite de 300 m est aussi proposée aux tout-petits, dont le plus jeune avait 2 ans en 2016!

L’événement est organisé par le Ski-club de Puidoux, seul à Lavaux à proposer un mouvement juniors compétition. «Malheureusement, le mouvement compte de moins en moins d’inscrits. Le cross nous permet de rencontrer de jeunes sportifs, mais aussi de financer l’achat de matériel ou les camps», explique Maxime Girod. Ainsi, quelque 3500 fr. avaient été récoltés en 2015 et 2016. (24 heures)