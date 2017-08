Une start-up décode les gènes dans nos assiettes

«C’est un peu comme un test de grossesse», s’amuse Gianpaolo Rando. D’une petite boîte en carton, le biologiste sort les différents éléments qui composent DNAFoil, le premier «bébé» de SwissDeCode, la start-up qu’il a cofondée il y a un peu plus d’un an à Renens. «C’est le premier test ADN au monde permettant de détecter de la viande de porc aussi rapidement sans équipement de laboratoire», précise son associé, Brij Sahi.

Du porc aux microbes

Le kit comprend divers flacons et pipettes pour tester n’importe quel échantillon de nourriture en se contentant de suivre le mode d’emploi. Après trente minutes, le verdict s’affiche sur une languette blanche. Un trait d’encre: pas de trace de porc. Deux traits: l’aliment est contaminé. Avec un prix d’environ 1000 francs pour cinq tests jetables, le consommateur lambda devra toutefois casser sa tirelire. «Quand j’ai fait la connaissance de Gianpaolo, son idée était de commercialiser un test jetable pour les touristes. J’ai pensé qu’il tenait quelque chose. Mais cela n’aurait jamais marché avec ce public cible», dit franchement Brij Sahi. Désormais, DNAFoil s’adresse donc essentiellement à l’industrie alimentaire avec pour première cible les producteurs et revendeurs de nourriture halal et kasher.

Mais le potentiel de cette technologie pourrait être bien plus grand, selon Gianpaolo Rando, sachant qu’elle permet de détecter environ 240 000 empreintes génétiques différentes, d’animaux, de végétaux ou de bactéries: «Il s’agit d’un marché de 20 milliards de dollars. Ne serait-qu’aux Etats-Unis et en Europe, on compte 30 rappels de produits chaque semaine. Les tests sanitaires effectués en laboratoires demandent environ sept jours pour livrer leurs résultats. Pour les producteurs et les revendeurs, cela réduit d’autant le temps que certains produits peuvent passer en rayon.»

De participatif à commercial

SwissDeCode est l’une des nombreuses jeunes pousses nées aux Ateliers de Renens, un espace voué à l’innovation qui a donné une nouvelle vie aux locaux laissés vides par la disparition des Imprimeries Réunies de Lausanne (voir ci-contre). Mais comment démarre une start-up?

A petit pas comme l’expliquent les deux entrepreneurs. «Nous devions être sûrs que nous pourrions travailler ensemble», relève Brij Sahi. Leur ballon d’essai prendra la forme d’un projet de science participative, Beer Decoded, dont le but est de référencer l’ADN de bières du monde entier et ainsi mettre en évidence leurs similitudes et différences. «N’importe qui peut nous envoyer un échantillon et contribuer à constituer un arbre génétique des bières», explique Gianpaolo Rando. Surtout, le projet trouve l’environnement idéal aux Ateliers de Renens, qui abrite un laboratoire associatif permettant à des dizaines de scientifiques de développer et tester leurs innovations. Parfois farfelues, certaines de ces expériences débouchent sur de petites entreprises aux grandes ambitions. SwissDeCode est de celles-là.

Officiellement fondée il y a un peu plus d’un an, la société a décidé de maintenir ses quartiers aux Ateliers de Renens et emploie aujourd’hui deux personnes tout en se préarant en engager trois autres. En cherchant désormais ses clients parmi les sociétés actives en Suisse et à l’international, SwissDeCode affiche des ambitions qui dépassent largement l’Ouest lausannois. En cas de décollage réussi, la start-up restera-t-elle à Renens, qui l’a vu naître? «Espérons-le, réplique Brij Sahi. Le canton de Vaud offre en tout cas un bon environnement.»

