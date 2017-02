[VIDEO] «Cette nuit avec police-secours permet de mieux sentir la ville»

Oubliées, les émeutes

On est allé jusqu’à parler d’émeutes en mai 2012. La scène de cette nuit-là à la place Bel-Air a été un électrochoc pour la vie nocturne lausannoise. Que s’est-il passé ces dernières années? Plusieurs éléments sont avancés pour expliquer un retour au calme. La conjoncture d’abord. Les statistiques de la petite criminalité sont en baisse partout et Lausanne n’y échappe pas.



Côté policier, l’augmentation des effectifs était déjà en cours en 2012, mais elle n’a plus été discutée. La septantaine de postes créés en cinq ans se ressent dans les rangs. Cela a permis une réorganisation des tournus. Les policiers, qui faisaient auparavant les «trois huit», fonctionnent désormais selon un tournus de six sections. De quoi dégager une «réserve» qui peut prendre le temps de se former et de faire de la prévention ou de la simple visibilité. Pendant la nuit de samedi, c’est cette réserve qui est allée troubler le commerce de drogue à la rue de Bourg pendant que les autres faisaient face aux urgences. L’augmentation du nombre des patrouilles pédestres a également permis d’aller au contact de la population.



Des mesures comme les horaires limités dans les quartiers d’habitation pour les établissements de nuit et la fermeture d’enseignes telles que le Loft ou l’Amnesia ont aussi joué leur rôle dans la pacification des nuits lausannoises.