400 horlogers manifestent au Sentier

«Non aux licenciements, oui à notre industrie !» Sur la place de l'Hôtel de Ville du Sentier, à la vallée de Joux, une foule estimée à près de 400 manifestants par les syndicats s'est mobilisée contre les suppressions de postes au sein du groupe Richemont. Le géant du luxe a annoncé vendredi dernier vouloir supprimer 211 emplois au sein des manufactures de Piaget et Vacheron Constantin. Au Brassus, 40 postes sont visés.

«Les employés sont à l'origine de la richesse du groupe, a scandé le secrétaire général d'UNIA Noé Pelet. Ce ne sont pas à eux de payer les erreurs stratégiques en Asie.» Une allusion à la chute régulière des commandes horlogères de Hong-Kong, principal débouché de l'horlogerie Suisse. Le syndicat a demandé le report des mesures d'économie après les foires horlogères de Bâle et de Genève. Ils citent également le recours au chômage partiel, auquel le groupe se refuse. «N'oublions pas que les chiffres restent bons. On est dans un top historique pour l'horlogerie. Richemont a distribué 854 millions de francs à ses actionnaires en 2016. Economiser 40 postes est un scandale !»

Le groupe Richemont s'est séparé de 300 personnes depuis ce printemps, assure le syndicat qui craint désormais de nouvelles mesures à venir l'an prochain, ainsi que dans d'autres manufactures horlogères.

Dans la foule, beaucoup d'employés, d'anonymes de la Vallée, ainsi que d'anciens horlogers de l'entreprise. Des employés d'autres manufactures, l'air inquiet, sont également venus manifester. «Il y a déjà eu une restructuration l'an dernier, glisse un employé de Vacheron Constantin. Mais on a l'impression d'avoir été réorganisé comme des producteurs de baskets. On bosse en flux tendu, alors que l'horlogerie du luxe a toujours connu des variations.» Il ajoute: «Il y a eu un grand boom. Maintenant on a l'impression qu'ils veulent retrouver les effectifs d'avant. Ceux d'avant les Chinois.»

Réactions politiques

A la Vallée, où les rumeurs de difficultés des manufactures se multiplient, c'est la première fois qu'un horloger annonce publiquement des mesures économiques. «On est avec vous, tous ensemble, pour créer des places de travail dans la région, a pour sa part lancé le syndic du Chenit, Stives Morand. On est dans une période d'incertitude, c'est vrai. Alors qu'on est justement en train de faire nos budgets. Mais on entend beaucoup de choses contradictoires. Certains horlogers disent se porter très bien.»

Le député socialiste Nicolas Rochat Fernandez a quant a lui déposé deux interventions au Grand Conseil mardi. Il demande l'implication du Conseil d'Etat. «Le groupe Richemont est l'un des dix plus grands employeurs du canton» rappelle-t-il. (24 heures)