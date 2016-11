Agrandir et rénover la Grenette, un vrai casse-tête

La rénovation complète de l’immeuble de la rue du Four 1 à Yverdon est très complexe sur le plan architectural. Manque de pot, elle est aussi pressante. «Il n’y a pas péril en la demeure bien sûr, mais le bâtiment s’affaisse, il tire en bas l’Hôtel de Ville, avec qui il partage un même mur. Plus on attend, plus ça se déforme, moins c’est bon», explique Markus Baertschi, chef du service de l’Urbanisme et des Bâtiments.

Faut-il le préciser: l’immeuble du restaurant La Grenette est une propriété de la Commune. Il se fissure côté cour et un bon ravalement de façade s’impose, de même que les logements ont besoin d’un puissant coup de neuf. Le restaurant aussi est concerné.

Pour commencer, des injections de résine dans le sol pour stabiliser l’édifice devaient avoir lieu «sans tarder», si l’on se réfère au rapport publié en printemps 2015. Quelques semaines plus tard, le Conseil communal d’Yverdon votait une enveloppe de 328 000 francs pour financer cette première opération ainsi que l’étude des suivantes.

Un bâtiment très ancien

Mais tout a pris plus de temps que prévu, à cause du casse-tête que représentent les interventions sur ce bâtiment très ancien. Déjà présent sur les cadastres de 1727, cette ancienne propriété de la famille Corday est recensée en note 3 par les Monuments historiques. Il a en effet fallu de longs mois pour articuler un projet qui tienne la route sur le plan technique, expliquent les autorités. Aujourd’hui, le retard pris sur le calendrier publié en 2015 est d’un an.

Même les injections de résine ont été reportées. «Il s’est finalement avéré préférable d’attendre la fin des transformations pour les faire», indique Markus Baertschi. La rénovation, justement, devrait débuter «dans le courant de l’automne 2017, relève la municipale Gloria Capt. Au préalable, il faudra que nous mettions à l’enquête les travaux, puis que le Conseil communal vote le crédit d’investissement.» On parle là d’une somme assez rondelette: 2,2 millions de francs.

L’immeuble comprend cinq appartements, qui devront tous être libérés d’ici le début du chantier. Les baux ont été résiliés il y a peu et certains locataires ont d’ores et déjà déménagé. «Heureusement, on a pu trouver des solutions arrangeantes, commente Gloria Capt. Nous sommes obligés d’anticiper les choses car le risque était de faire face à des oppositions qui auraient débouché sur une prolongation de bail. Et cela peut vite nous faire perdre une année. On préfère que les logements soient vides quelque temps, quitte à encaisser moins de loyers.» (24 heures)