Après le gros temps, La Navigation se repense

Courses depuis Yverdon mises en valeur

La stratégie que le conseil d’administration a adoptée porte surtout sur le long terme. Avec en point d’orgue le 150e anniversaire de la société que la LNM fêtera en 2022. Il lui a pourtant fallu aussi parer au plus pressé, à la suite du licenciement avec effet immédiat de Jean-Jacques Wenger, annoncé à la mi-janvier. La Navigation a ainsi lancé jeudi le recrutement d’un nouveau directeur. En attendant de le voir à la barre, la gestion opérationnelle a été confiée à une société externe, spécialisée dans la gestion des ressources humaines et le conseil en management. «L’objectif est que le 1er mai, la saison 2017 débute sous le signe de la confiance et du renouveau», souligne Olivier Arni. Le président du conseil d’administration assure, quoi qu’il en soit, que l’accueil de la clientèle (250 000 personnes transportées bon an mal an), sera soigné. Une meilleure mise en valeur des courses au départ d’Yverdon sera effectuée avec les acteurs locaux. De manière générale, un accent sera mis sur l’animation dans les ports (en particulier celui de Neuchâtel) ainsi que sur les collaborations avec les organisateurs de manifestations d’envergure.