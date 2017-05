Avec le nouvel EMS Mont-Riant, la colline de Bellevue termine sa mue

De la patience. Beaucoup de patience. C’est ce qu’il a fallu à la Fondation Saphir, acteur phare du domaine médico-social régional, et au bureau d’architecture BFIK, pour arriver à bout de la construction du nouvel EMS Mont-Riant, sur la colline yverdonnoise de Bellevue. «Nous avons commencé à plancher sur le projet en 2004 et obtenu le permis de construire en 2014», lâche l’architecte fribourgeois Marc Fauchère dans un soupir.

«Tracasseries administratives» ou encore recours des voisins auprès du Tribunal cantonal, le bâtiment de 56 lits qui devait initialement se dresser sur le coteau de Floreyres, à proximité de l’ancien EMS Mont-Riant, aura mis douze ans à se concrétiser. «C’était très lourd à gérer, notamment du point de vue de l’évolution des normes et des besoins. Dix ans pour obtenir un permis de construire, ce n’est pas acceptable et c’est inquiétant pour les projets futurs», commente Claude Recordon, président de la Fondation Saphir. L’établissement à mission de psychiatrie de l’âge avancé, inauguré lundi, a finalement accueilli ses premiers pensionnaires en février. Il a permis de réunir les résidents qui fréquentaient l’ancien EMS Mont-Riant à Floreyres et l’EMS Les Tourelles à Chamblon. Les deux sites ayant fermé leurs portes pour des raisons de vétusté. D’un coût d’environ 16 millions, le bâtiment érigé sur sept niveaux propose 48 chambres individuelles et 4 chambres doubles, toutes avec salle de bains privative. Affichant complet, les locaux épurés font la part belle aux matières boisées. Ils comprennent également une cuisine, qui fournit en sus les repas pour plusieurs structures de la fondation et des CMS de la région.

«La construction de cet établissement marque la fin d’un grand projet que nous avons initié en 2002 sur le site de Bellevue», remarque André Allmendinger, directeur de la Fondation Saphir. Un projet global de 45 millions de francs, subventionné à moitié par le canton, dont la première étape s’est achevée en 2015 avec la construction de la Résidence Agate. Un complexe qui comprend 36 appartements protégés, une colocation pour étudiants, une colocation pour malades de l’alzheimer et un centre d’accueil temporaire. Avec l’EMS, le site comprend encore une maison de maître, fraîchement rénovée, qui accueille le centre de gestion de la Fondation. Son annexe, une ancienne grange entièrement transformée, héberge les bureaux de l’Organisation de soins à domicile et la structure Les Apparts, dédiée à la psychiatrie adulte. (24 heures)