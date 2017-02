Avenches peut-elle devenir la nouvelle capitale du cheval?

Avenches doit-elle devenir un vrai centre national du cheval? Une sorte de haut lieu de référence pour l’élevage, le sport, la santé vétérinaire et les métiers en lien avec l’univers équestre? Avec son illustre Haras national, son Institut équestre (IENA) et sa réputation historique, la cité broyarde serait toute désignée pour devenir une capitale équine. C’est du moins l’avis du vétérinaire Charles Trolliet. «La filière équine n’est plus aussi prestigieuse et indispensable que dans le passé, même si le cheval jouit d’une cote d’affection particulièrement élevée constate-t-il. Les perspectives annoncent des changements importants. Il s’agit donc d’anticiper ces mutations en développant une sorte de «Pôle de compétence cheval». Yverdon a son Y-Parc, Payerne son Aéropôle, Avenches pourrait avoir son Equi-pôle», imagine Charles Trolliet.

Le vétérinaire est aussi le président de la Fédération suisse des sports équestres. Il a contacté la Commune pour lui soumettre son idée. Il sera reçu au début février. «Moyens limités»

«Avant d’aller plus loin, il m’a semblé naturel d’approcher d’abord la Municipalité pour savoir si elle voyait un intérêt à cette démarche et si elle souhaitait s’y associer d’une manière ou d’une autre», commente Charles Trolliet. «Nos moyens sont limités, prévient d’emblée la syndique, Roxanne Meyer. Mais nous sommes ouverts au dialogue. Nous voulons aussi mieux comprendre les enjeux d’un tel projet et les attentes concernant cette filière. Quel est son avenir à dix ou vingt ans? Créer un pôle spécifique, c’est intéressant. Mais comment, pourquoi, pour qui?» s’interroge la syndique.

Charles Trolliet le concède, il n’a pas toutes les réponses, ni de projet clé en main à proposer. Il veut susciter la réflexion. «Outre les activités actuelles, on pourrait développer divers domaines, tant dans la recherche et la formation que dans la commercialisation autour du cheval, ou les activités artisanales qui y sont liées, comme par exemple les métiers de charron, sellier, maréchal-ferrant, etc. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses», dit-il.

Complémentarité

Le site d’Avenches accueille actuellement trois entités distinctes: Agroscope-Haras national, une partie de l’Institut suisse de médecine équine (le reste est à Berne) et l’Institut équestre national d’Avenches (IENA). Deux fédérations d’élevage y ont leurs bureaux ainsi que la Fédération suisse des courses de chevaux.

Cette complémentarité entre le cheval de loisirs et de compétition (IENA) et l’élevage (Haras) est unique en Europe. «A moyen terme, le danger, c’est le désengagement de la Confédération dans le Haras, s’inquiète Charles Trolliet. Le cheval n’est plus un élément indispensable à l’agriculture. Du coup, l’argent public destiné à cette filière ne cesse de baisser. On taille, on regroupe, on déplace.» Le Haras risque donc de disparaître. Avec un pôle équestre, l’issue pourrait être différente, estime le vétérinaire.

Dépendant de l’Office fédéral de l’agriculture, le Haras occupe six hectares, essentiellement pour des écuries et des bâtiments. Juste en face, l’IENA. Cet institut est totalement en mains privées, il s’étend sur 142 hectares. Son fondateur et directeur, Jean-Pierre Kratzer, applaudit des deux mains l’initiative de Charles Trolliet. «Un pôle équestre a du sens et s’inscrit totalement dans la vocation d’Avenches. Ici nous disposons d’un site, d’un concept et d’une histoire unique en Europe, que l’on nous envie. On ne s’en rend pas compte en Suisse.» Charles Trolliet a donc des alliés. Il ne reste plus qu’à mettre son projet en selle. Premier obstacle à franchir: décrocher en février un soutien, ne serait-ce que d’estime, de la Commune. «Le cheval a toujours contribué au rayonnement et à la réputation de la cité, rappelle le vétérinaire. Cela pourra continuer si la Ville donne aussi un coup de pouce. Ça sera difficile sans son appui.» (24 heures)