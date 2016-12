Chasse au trésor pour une fondue au chocolat

En raquettes ou à pied, selon le degré d’enneigement, la chasse au trésor est ouverte sur le balcon du Jura. Yverdon-les-Bains Région Tourisme a monté une excursion ludique et didactique en direction du gîte du Mont-des-Cerfs, qu’il est possible de faire en famille jusqu’à la mi-mars. La récompense sur place: un cadeau surprise et une fondue au chocolat pour le dessert.

Avant de partir depuis le parking du col des Etroits, il convient de réserver sa table et de télécharger l’un des quatre cahiers d’énigmes thématiques. Les réponses sont à chercher sur les panneaux didactiques roses qui balisent le sentier de raquettes. «Le mot magique de la dernière énigme doit être divulgué aux aubergistes du Gîte du Mont-des-Cerfs», indique Sylvie Berney, responsable média du Tourisme régional.

Le sentier est accessible aux enfants dès 6 ans, le temps de marche étant d’environ 1 h 30 aller-retour.