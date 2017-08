Cochon, cheval, grenouille et renard font leurs adieux

Le malicieux goupil annonçant que «La Broye, c'est fantastique» aux automobilistes en transit sur l'autoroute A1 vit ses dernières heures. Il en ira de même pour les animaux symbolisant Avenches, Payerne et Estavayer-le-Lac, à savoir respectivement un cheval, un cochon et une grenouille. Prévue initialement pour l'Eurofoot 2008 (organisé en Suisse et en Autriche), l'uniformisation cantonale prend fin ces jours avec le remplacement des panneaux broyards. Exeunt donc les anciens symboles inaugurés en 2000 et place à une signalétique avec une illustration stylisée évoquant un atout ou une particularité touristique éprouvée de chaque région concernée.

Du côté d'Avenches, les arènes romaines seront ainsi mises en évidence. Pour Payerne et Estavayer, qui ont regroupé leurs offices du tourisme depuis lors, l'abbatiale millénaire se présente aux côtés du lac et du château staviacois. Le projet ayant débordé au fil du temps sur les routes cantonales, les premiers panneaux de nouvelle génération ont déjà été changés sur la route cantonale Lausanne-Berne. Il en ira de même sur le réseau des routes nationales d'ici la fin du mois d'août.