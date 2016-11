Contre le sida, Yverdon réitère le «café-capote»

Yverdon n’est jamais en reste quand il s’agit de se mobiliser pour la Journée mondiale contre le sida, toujours agendée au 1er décembre. Avec plusieurs partenaires – dont Profa et le Conseil des jeunes –, le Service jeunesse et cohésion sociale a mis en place diverses opérations pour braquer les projecteurs sur cette maladie et sur l’exclusion des personnes qui en sont atteintes.

Jeudi prochain, l’action «café-capote» sera ainsi renouvelée par les bistrots du centre-ville, dans lesquels le petit noir sera servi avec un préservatif plutôt qu’un napolitain. L’artiste Baro réalisera un graffiti sur une des façades du Check-Point pour marquer durablement l’événement. Dès 16 h 30, la Bibliothèque publique s’habillera d’un ruban rouge géant, qui sera projeté sur le vénérable bâtiment.

«Des stands de prévention sont prévus à la gare, au Gymnase d’Yverdon, au Centre professionnel du Nord vaudois et à la rue de l’Ancienne-Poste, permettant de créer des espaces de dialogue et d’information», ajoutent les autorités. A noter que le 2 décembre, de 13 h à 17 h, le dépistage du VIH sera gratuit (au lieu de 60 francs) à la consultation de santé sexuelle Profa, située à la rue de la Plaine 2. (24 heures)