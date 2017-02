Dans le village de Cousset, la vie résiste au temps

Les usagers du train remarquent à peine la gare de Cousset lorsque la locomotive s’arrête au milieu d’une nature préservée. Il faut dire que ce petit village de 756 âmes, qui fait partie de la commune de Montagny, dans le district de la Broye fribourgeoise, semble comme endormi dans le brouillard accroché à la région en ce lundi matin.

Pourtant, à croire les quelques commerçants qui animent le centre-ville de Cousset, une vie de village existe encore ici, assurent-ils en désignant l’Hôtel-Restaurant de la Gare. Dans l’une des deux salles à manger du chaleureux établissement, trois copains «de longue date», tous retraités, se retrouvent autour d’un café: Albert Cotting, ancien commercial et actuel président de la Fédération fribourgeoise des retraités (FFR), Fernand Demierre, ex-chef d’atelier dans une entreprise de machines agricoles, et Jean Robatel, restaurateur par le passé et doyen actuel de la commune avec ses 95 ans au compteur – à qui on donnerait facilement 20 ans de moins. Béatrice Collomb, qui a repris l’affaire avec son mari depuis bientôt trente ans, les rejoint à table, avec un enthousiasme et un sourire propres à la sincère gentillesse des gens de la campagne.

Eux tempèrent l’avis des commerçants du village. «De nombreuses enseignes ont fermé depuis la période de récession économique qui a frappé le canton de Fribourg dans les années 1980 (Cousset a perdu 90% de ses emplois à cette même période), raconte Albert Cotting. Notre village est moins animé qu’alors, mais les sociétés locales continuent leurs activités et leurs représentations.» «L’automatisation de certains emplois, comme les bancomats qui remplacent les guichets de banque, ou le fait que l’on puisse poster son bulletin de vote au lieu de se rendre à l’urne, ont tendance à éloigner les personnes les unes des autres en supprimant des occasions de rencontre, poursuit Fernand Demierre. Mais, à côté, des gens continuent de se trouver et de partager des moments conviviaux, même si avec les nouveaux habitants le contact est parfois difficile à nouer», explique le chef d’atelier retraité.

Le doyen Jean Robatel, qui conduit encore sa voiture sportive à l’aube de son centenaire, partage ces avis mais déborde d’énergie: «Il faut s’activer. Ce n’est qu’en créant du lien social que les commerces et l’artisanat continueront d’exister, tape-t-il du poing sur la table. Pour que l’individu existe, il doit vivre dans une communauté forte!»

Béatrice Collomb a vécu en direct la transformation de Cousset et a dû se diversifier. «Nous travaillons aussi le week-end, explique-t-elle. Au début, nous avions une grande salle des fêtes, mais le restaurant seul ne nous permettait plus de continuer notre activité. Nous avons donc transformé la première en appartements, tout en proposant des chambres de qualité à l’étage.»

Cette capacité d’adaptation fait la force des habitants du coin. La nouvelle génération n’est d’ailleurs pas en reste, et a les mêmes préoccupations que ses aînés. Nicolas Carrel, fondateur et directeur de Carrel Levage à Mannens, participe énergiquement aux activités festives du village: «Je sponsorise le club de skater Hockey SHC Montagny (ndlr. hockey sur goudron) qui organise une des fêtes – un repas de soutien – que connaît Cousset, raconte l’entrepreneur. J’aimerais rendre à la commune ce qu’elle nous a donné en m’investissant pour elle. Je continuerai notamment de participer au Téléthon ainsi qu’aux portes ouvertes des pompiers.» D’ailleurs, dès que Nicolas Carrel le peut, il accourt avec son camion-grue, pour la plus grande joie des badauds. Dernier exemple en date, une démonstration des hommes du feu, présents eux aussi dans tous les bons coups. Toutefois, le rêve de l’entrepreneur ne se situe pas pour autant dans l’événementiel: «Si les activités augmentent, peut-être que les nouveaux habitants de Cousset auront plus envie de participer à la vie du village, avance-t-il. Il faut aller les chercher pour que chacun puisse trouver sa place. Malgré le temps de travail et les trajets conséquents de chacun, une vie locale dense ne peut qu’être bénéfique.»

(24 heures)