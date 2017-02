Dans le viseur du Canton après la mort d'un bovin

Quelques vaches, les sabots dans une épaisse couche de paille fraîche, qui se tiennent toutes tranquilles derrière leur barrière. C’est dans cette étable de Vugelles qu’un bovin est mort le 30 janvier. L’exploitant est là mais il refuse de parler aux journalistes. Au détour d’une phrase, il lâche tout de même que les gendarmes sont bien venus il y a une semaine, puis deux inspecteurs du Service vétérinaire cantonal. Et qu’il a été dénoncé par un voisin, avec qui il «ne s’entend pas».

C’est le Mouvement pour les animaux et le respect de la Terre (MART) qui a attiré l’attention de la presse sur ce cas. La fondation, qui avait diffusé en septembre dernier des vidéos accablantes tournées dans trois porcheries du Gros-de-Vaud, montre cette fois-ci deux photos d’un veau mort, affalé parmi ses congénères.

Selon le MART, cet élevage lui a été signalé le 16 septembre 2016 par un habitant du village. A cette époque, la situation durait depuis près d’un semestre puisque le vétérinaire cantonal et les autorités communales avaient été avisés dès le mois de juin.

Syndic de Vugelles-La Mothe, Michel Jeckelmann replace l’événement dans son contexte. «Il y a dans la commune une personne qui dénonce tout ce qui ne va pas à ses yeux. Elle rameute régulièrement la police et les autorités.

Ses plaintes remplissent une page A4 à chaque séance de la Municipalité.» Pierre Beuret, agriculteur et vice-syndic, témoigne: «Comme éleveur, je suis parfois confronté à la mort d’une bête. Si ça se passe le week-end, je dois attendre le lundi que le clos d’équarrissage ouvre pour l’évacuer.»

De son côté, le vétérinaire cantonal ne communique pas sur les causes de la mort du bovin. Il ajoute que cette exploitation est suivie depuis un an environ. «Les conditions de détention ne sont pas conformes, admet Giovanni Peduto. Et nous avons pris des mesures administratives et pénales.» Le chef de service ajoute que la situation n’est toujours pas en ordre en ce début d’année. L’exploitant doit être entendu «avant que des mesures plus incisives ne soient prises», par exemple une réduction du nombre d’animaux autorisés.

Fondatrice du MART, Kate Amiguet estime que le vétérinaire devrait avoir plus de pouvoir face à de tels cas. «Il devrait pouvoir séquestrer rapidement les animaux.» Opposée à l’élevage et à la chasse, elle milite contre toute consommation de viande, de produits laitiers et d’œufs. (24 heures)