De gros obstacles barrent la route du Petit Globe

Il y a encore quinze jours, l’avenir du Petit Globe semblait scellé. Cédé gratuitement par la Ville d’Yverdon à l’Ecole-Atelier de cirque et de théâtre équestre Shanju (qui doit en échange prendre l’évacuation à sa charge), le théâtre élisabéthain devait quitter le parc des Rives du Lac ce printemps pour Gimel. Plus précisément au lieu-dit La Praz, où Shanju entend poursuivre le développement de ses activités. Mais récemment, l’école-atelier a reçu un préavis négatif du Service du développement territorial (SDT) à sa demande préalable, a révélé La Côte dans son édition de mercredi.

Le dossier semble d’autant plus embourbé que les arguments du Canton sont solides. Colloqué en zone agricole, le site où est prévue l’implantation du petit théâtre ne permet pas la tenue de spectacles. Fussent-ils équestres, comme l’entend Shanju. En outre, de par sa hauteur et la forme de sa toiture, le bâtiment déroge aux normes architecturales du Plan partiel d’affectation.

Il ne s’agit que d’un préavis négatif et pas d’une décision définitive. Mais «si la demande de permis de construire est identique à la demande préalable, la décision du SDT sera la même», a expliqué son responsable, Pierre Imhof, au quotidien La Côte.

Quoi qu’il en soit, les obstacles qui se dressent sur le chemin du Petit Globe ne font pas non plus le beurre des autorités municipales yverdonnoises, qui ne veulent plus de cette structure. «Je viens d’apprendre la nouvelle. Nous savions que Shanju attendait une décision du Canton et nous avions dit à ses responsables que nous étions prêts à les aider. Nous allons voir ce que nous pouvons faire», réagit la municipale yverdonnoise de l’Urbanisme, Gloria Capt.

Yverdon est prêt à patienter quelques mois. «Mais on ne va pas attendre une année», prévient l’édile. Et si Shanju ne trouvait pas de solution dans un délai acceptable? D’autres pourraient en profiter. A commencer par l’Association pour le développement des énergies renouvelables, qui avait aussi manifesté son intérêt pour la structure. «Ou d’autres qui ne nous ont pas contactés dans le délai imparti. Mais si personne ne venait à nous contacter, nous démolirons tout simplement ce théâtre», conclut Gloria Capt. (24 heures)