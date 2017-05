Dealers sous pression à Yverdon et à Vevey

La présence policière s’est accrue dans les centres-villes de Vevey et d’Yverdon. Davantage d’uniformes, pour mettre la pression sur les dealers qui y sévissent de manière de plus en plus visible. C’est le fruit d’une opération de police «qui va s’inscrire dans la durée, comme nous l’avons fait à Bex», indique l’officier de presse Jean-Christophe Sauterel. Les effectifs de la Police Nord vaudois et de l’Association Sécurité Riviera reçoivent des renforts d’autres corps régionaux mais aussi de la Police cantonale et de ses divisions «flagrant délit».

Les dealers occupent surtout les alentours de la gare, la rue Général-Guisan à Vevey et le Parc japonais à Yverdon, générant un sentiment d’insécurité chez les habitants. «Il faut être honnête, l’objectif n’est pas d’éradiquer le trafic mais de mettre une pression permanente sur les dealers pour diluer la problématique», relève Jean-Christophe Sauterel.

(24 heures)