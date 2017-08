Décès subit du syndic de Cudrefin

L’onde de choc s’est répandue tel un tsunami, lundi, à quelques encablures de la fête nationale de Cudrefin. Syndic depuis son élection à la Municipalité en 2011, Blaise Baumann est décédé subitement suite à un malaise cardiaque, alors qu’il venait de tondre son gazon. Agé de 64 ans, il avait entamé l’an dernier son second mandat à la tête de l’Exécutif de la commune du bout du lac de Neuchâtel, où il était en charge de l’Administration générale, des Finances et de la Police. «Pour cette raison, les festivités officielles, et notamment l’orchestre et le feu d’artifice, ont été annulées et remplacées par un moment de recueillement avec un hommage du vice-syndic Hans-Peter Häberli», explique le municipal Thierry Schneiter.

Fils d’Arthur Baumann, également ancien syndic de cette commune de 1500 habitants, Blaise était codirecteur de la société familiale Charpentes Baumann SA, avec son cousin Claude. Ancien député du district d’Avenches, il a aussi siégé à la commission économique de la Communauté régionale de la Broye (Coreb) et surtout comme chef de place de l’aérodrome militaire de Payerne au niveau civil, avant l’acceptation du règlement d’exploitation civile en 2013. Ancien pilote militaire de milice, époque Tiger, l’instructeur de vol à voile laisse un vide immense auprès de son épouse Eliane et de ses enfants Cyril et Anick.

Dans l’attente d’une date pour une élection complémentaire, la Municipalité va se répartir les tâches qu’il assumait. «S’il n’y a qu’un seul candidat, l’élection sera tacite. Mais pour la syndicature, prévue à 40%, il s’agira ensuite de trouver une personne ayant les capacités et les disponibilités pour assurer le mandat», précise Thierry Schneiter. (24 heures)