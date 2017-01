Dégagement de chlore au Grand Hôtel des Bains

Début d’année mouvementé pour le Grand Hôtel des Bains d’Yverdon et ses clients. Dimanche vers 20 h 15, l’alarme s’est déclenchée dans les étages. La cause? Un dégagement de chlore dans la partie logements de l’établissement. C’est un couple de clients arrivant de la piscine de l’hôtel qui a annoncé au portier avoir senti l’odeur de ce gaz.

Selon des témoins, de nombreux clients n’ont pas réagi au signal d’alarme. «C’est le portier et le réceptionniste qui sont montés dans les chambres pour faire évacuer les lieux», raconte une employée. Une version confirmée hier matin par ces trois Genevoises venues passer la nuit à Yverdon: «Pour nous, ç’a été un peu la panique. On devait être les seules logées au 3e étage et on ne savait pas où se diriger. Heureusement, un membre du personnel est rapidement arrivé vers nous et nous a guidées», relatent-elles.

Trois personnes incommodées

La trentaine de personnes, qui ont aussi été prises en charge par les pompiers rapidement dépêchés sur les lieux, a été conduite vers le bar et le restaurant. Elles ont dû patienter là jusque vers 23 h 15 avant de pouvoir regagner leurs chambres. Sur le point de quitter les lieux hier peu avant midi, une femme disait toute sa satisfaction quant à la gestion d’une situation compliquée: «Le personnel a été exemplaire. On nous a apporté un jeu de cartes et même des tisanes pour nous aider à attendre que tout rentre dans l’ordre.»

Pour d’autres, le temps a paru long, néanmoins. «Mais au final, plus de peur que de mal», reprend l’une des trois Genevoises. En effet, seules trois personnes ont dû être conduites à l’hôpital. Le portier, en raison de son exposition au gaz, mais sa vie n’est pas en danger. Et les deux clients qui ont donné l’alerte. Ils ont été «légèrement incommodés» et oxygénés sur place par le personnel du 144, avant d’être emmenés à l’hôpital pour un contrôle.

«Nous n’avons qu’un seul coup de fil d’annulation»

A la source du problème, une pompe qui est tombée en panne dans une des installations indépendantes du sous-sol de l’hôtel. Elle a provoqué une surcharge de chlore dans l’air, dont la valeur limite tolérée est de 10 ppm (parties par million). Elle avait atteint 13 ppm dans un local technique situé sous le bassin du Grand Hôtel des Bains, selon les mesures effectuées par les pompiers. De quoi contraindre ces derniers à s’équiper de tenues lourdes pour accéder aux sous-sols du bâtiment et procéder à leur ventilation.

Si l’eau de la piscine ne présente pas de danger, le bassin n’a toutefois pas été rouvert. Et il ne le sera pas tant que les pompes n’auront pas été inspectées par une entreprise externe spécialisée.

Les dégâts en termes d’image ne semblent pas trop importants. «Nous n’avons qu’un seul coup de fil d’annulation», affirmait le réceptionniste de l’hôtel hier à midi. Ils auraient sans doute été plus conséquents si le problème avait concerné le Centre Thermal voisin. A l’hôtel comme aux bains (les gens confondent souvent les deux sites quand ils n’ignorent pas tout simplement que l’hôtel dispose de sa propre piscine thermale), de nombreux téléphones ont été passés pour savoir si les bassins du Centre étaient ouverts. «C’est ce que j’ai fait, avant de venir ici en famille», témoigne Pascal Pernet de Montmollin (NE). D’autres n’ont même pas pris cette précaution: «J’y ai pensé, puis je me suis dit que le personnel avait eu le temps de régler le problème pendant la nuit», répond ce retraité, de passage dans sa famille yverdonnoise. A regarder la fréquentation des parkings, il semble en tout cas que l’impact sur les visiteurs n’est pas considérable. «Ils sont aussi pleins qu’hier (ndlr: lundi)», se réjouit le directeur, Nello Russo, qui est resté toute la soirée de dimanche aux côtés de ses clients. (24 heures)