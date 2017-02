Depuis vingt-cinq ans, le Carnaval régale un millier de convives à l’œil

L’idée vient des Toqu’Arts. Normal, il fallait être un peu frappé pour l’imaginer. Sept ans après le premier Carnaval de Sainte-Croix, né en 1985, une équipe de copains décide de se lancer un défi: remplir la cantine, désespérément vide le vendredi soir, en offrant le repas à 1000 personnes. Le public afflue, même si les débuts sont un peu chaotiques, avec une fondue géante figée par le froid. Et depuis vingt-cinq ans, la tradition se perpétue sous l’égide de la Confrérie des amis du carnaval. «Les commerces et entreprises locales jouent vraiment bien le jeu en nous soutenant, notamment par des dons. La seule chose que l’on doit acheter, c’est la viande», remarque Florence Paillard, responsable de l’organisation du repas pendant plus d’une dizaine d’années.

Orchestré par un ancien cuisinier, le souper se veut un clin d’œil au sujet du carnaval. La manifestation s’envolant ce week-end sur le thème de l’espace, ce sera cassoulet pour vendredi soir. «La devise: un petit plat pour l’homme, un grand pet pour l’humanité», sourit Florence Paillard. L’objectif n’est pas la finesse, mais le partage. «Ce repas réunit toutes les générations et couches de la population, pour certains c’est la sortie de l’année.»

Une trentaine de personnes s’activent dès le jeudi soir et la corvée légumes pour la préparation du souper auquel tout le monde est le bienvenu. Tous les ans, les municipaux de Sainte-Croix et deux conseillers d’Etat mettent aussi la main à la pâte pour le service. Parmi eux, il y a évidemment Pascal Broulis, qui a présidé la Société du carnaval de 1988 à 1994. Cette année, il enfilera la salopette blanche de la confrérie aux côtés de Jacqueline de Quattro. (24 heures)